Ben Affleck ritorno di fiamma con Jennifer Garner?/ Paparazzati insieme a Firenze senza moglie e compagno

Ben Affleck e Jennifer Garner ancora innamorati? La paparazzata a Firenze

Ben Affleck è stato paparazzato a Firenze insieme all’ex Jennifer Garner, per una reunion famigliare nostalgica. Il settimanale Chi ha reso note gli scatti dei paparazzi, che ritraggono i due tra abbracci, chiacchiere e sorrisi. Lui senza la Lopez e lei senza il compagno, si incontrano per i tre figli che hanno avuto insieme ma il feeling tra loro è evidente.

“E si vedono i saluti tra lui e la Garner così giocosi, calorosi, sinceri e affiatati che non puoi non pensare: ma perchè due che si guardano così, che si sorridono e che ridono così, non si rimettono insieme? Chissà se se lo chiedono anche loro mentre, dopo mezz’ora di parole fitte fitte si abbracciano ancora una volta prima di ripartire” si legge sul settimanale. Che ci sia davvero un ritorno di fiamma o si tratta solo del consueto e obbligatorio “scambio dei figli”? D’altronde sembra che, nonostante la separazione, la ex coppia sia legata ancora da un profondo affetto indipendentemente dai figli.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo in crisi? Le parole della pop star

Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero affrontando una nuova crisi negli ultimi mesi; dopo 20 anni separati e il ritorno di fiamma più amato di sempre, la coppia sembrerebbe attraversare un momento complesso. Il gossip ha parlato di litigi molto focosi per la strada tra i due attori, ma a rincarare la dose alcune presunte dichiarazioni da parte della diva del pop.

“Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su cosa mi metto; quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… E poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante“. Queste le parole che Lopez avrebbe utilizzato in un’intervista per definire il marito. Matrimonio a rischio tra l’attore e l’artista?

