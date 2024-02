BEN AFFLECK, CHI È IL MARITO DI JENNIFER LOPEZ/ “Sapevo che Dio aveva qualcosa di bello in serbo per noi”

Nell’intervista esclusiva a Verissimo, Jennifer Lopez ha parlato anche della sua relazione con Ben Affleck, la famosa star di Hollywood. “Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, scriveva nelle e-mail “not going anywhere”. Era un modo per dire di non preoccuparmi, che non sarebbe accaduto di nuovo”. Ora quell’espressione è il titolo di una canzone del suo nuovo album: “Quindi, mi ha ispirato e ho scritto una canzone con questo titolo”, ha raccontato a Silvia Toffanin. Ma ha anche rivelato che sapeva che prima o poi sarebbero tornati insieme: “Io ho sempre creduto che ci aspettasse qualcosa di speciale. Ho sempre pensato che Dio avesse in serbo qualcosa di bello per noi”. Se deve definirsi con tre parole, Jennifer Lopez alla luce di tutto quello che ha vissuto, opta per “”onsapevole, innamorata, forte. È così che mi vedo”. (agg. di Silvana Palazzo)

Ben Affleck e Jennifer Lopez: certi amori non finiscono mai!

Ben Affleck è il marito di Jennifer Lopez. Un amore magico quello nato tra i due che si sono ritrovati dopo 20 anni più complici e innamorati che mai! E’ proprio vero che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…mai canzone più azzeccata per i Bennifer che lo scorso anno si sono sposati in gran segreto con una cerimonia di matrimonio celebrata a Las Vegas. A 17 anni dalla fine del loro amore nato sul set cinematografico di un figlio, i due si sono ritrovati scoprendo che quel sentimento non era mai svanito. Dopo aver vissuto altre storie d’amore, lei è stata sposata a Marc Anthony padre dei gemelli Emme e Max, mentre lui Jennifer Garner, madre dei figli Violet, 17 anni, Seraphina, 14, e Samuel, 11, i Bennifer sono tornati insieme e questa volta hanno deciso di sposarsi.

“Sono finalmente arrivata al punto della mia vita in cui amo irriducibilmente ogni parte di me. Ogni parte: il mio corpo, la mia voce, le mie scelte, anche i miei errori. Tutto ciò mi ha reso quello che sono e mi ha portato dove sono oggi” – ha dichiarato l’attrice e cantante dalle pagine di Vogue parlando della sua vita e del suo ritorno di fiamma con l’ex Ben Affleck.

Jennifer Lopez: “Ben Affleck vuole che io comprenda e che riconosca il mio valore”

Per Ben Affleck e Jennifer Lopez ritrovarsi dopo quasi 20 anni dalla fine della loro prima storia d’amore è stato importante. Oggi, infatti, sono adulti e consapevoli delle scelte giuste e sbagliate della loro vita. Innamorati più di prima, i due si sono promessi amore eterno con la performer americana pazza del suo Ben. “Ben vuole che io comprenda e che riconosca il mio valore. Mi sento ancora più rilassata e a mio agio, il che mi fa sentire ancora più bella di quanto mi sia mai sentita prima d’ora con qualcun altro” – ha detto dalle pagine di Vogue.

Non solo, in occasione del primo anniversario di matrimonio, Jennifer ha pensato bene di realizzare un concept film album con una canzone dedicata al suo amore. Si tratta di “Dear Ben Part II” che ha condiviso in parte sui social: “caro Ben, seduta qui da sola, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta, mi fa venire voglia di cantare. Come siamo finiti qui senza riavvolgerci? Oh mio Dio, questa è la mia vita…”. Infine la star parlando dell’amore per Ben ha concluso dicendo: “siamo più vecchi ora. Siamo più saggi. Sappiamo anche cosa è veramente importante nella vita, che non è ciò che pensano gli altri. Si tratta di essere fedele a chi sei”.

