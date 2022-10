Ben Bernanke Douglas W. Diamond Philip H. Dybvig/ Chi sono Premi Nobel Economia 2022

BERNANKE, DIAMOND, DYBVIG: CHI SONO I VINCITORI DEL PREMIO NOBEL ECONOMIA 2022

Le banche e la crisi economica prevista: con questa motivazione l’Accademia Reale delle Scienze svedesi ha nominato i tre freschi vincitori del Premio Nobel per l’Economia 2022: si tratta di Ben Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig. L’annuncio giunto da Stoccolma stamane ha confermato alcuni nomi “papabili” e altri invece a sorpresa: il Nobel per l’Economia all’ex Presidente della FED (Federal Reserve americana, la Banca Centrale Usa) Bernanke e agli economisti Diamond e Dybvig arriva «per le loro ricerche sulle banche e le crisi finanziarie». A differenza degli altri Premi Nobel assegnati la scorsa settimana – Medicina, Fisica, Chimica, Letteratura e Pace – il riconoscimento per l’Economia è un premio specifico della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel.

Il premio prevede un riconoscimento in denaro di quasi 900mila dollari che verrà consegnato direttamente nella cerimonia conclusiva del prossimo 10 dicembre: Ben Shalom Bernanke, professore ed economista alla Brookings Institution, notissimo ex n. 1 FED, tra il 2006 e il 2014 si è trovato all’interno della maxi crisi economica mondiale nata dai subprime americani. Douglas W. Diamond è invece un economista dell’Università di Chicago mentre per Philip H. Dybvig l’università di provenienza è la Washington University di St. Louis. Il Premio Nobel all’Economia 2022 comporterà non poche polemiche specie per il nome di Bernanke il quale già all’epoca della FED venne contestato per non essere stato in grado di prevedere in anticipo il peggioramento dell’economia sfociata poi nella clamorosa crisi del 2008.

PERCHÈ BERNANKE, DIAMOND E DYBVIG HANNO VINTO IL NOBEL ECONOMIA: LE BANCHE E LA CRISI

Secondo l’accademia del Nobel, il Premio per l’Economia 2022 è stato assegnato a Ben Bernanke perché in un articolo del 1983 «ha dimostrato, con analisi statistiche e fonti storiche che le corse agli sportelli hanno portato a fallimenti bancari e che questo è stato il meccanismo che ha trasformato una recessione relativamente ordinaria nella depressione degli anni Trenta, la crisi più drammatica e grave che abbiamo visto nella storia moderna». L’annuncio dalla Svezia punta dritto alle teorie economiche messe in campo all’inizio degli anni Ottanta da tutti e tre i vincitori del Premio Nobel 2022 che hanno permesso di approfondire i problemi legati al sistema banche e a come renderle soprattutto meno vulnerabili nei periodi di crisi. «Dalle loro ricerche sarebbero poi emerse norme e leggi per regolare i mercati finanziari», hanno sottolineato sempre dall’Accademia svedese.

Oltre a Bernanke, il Nobel Economia 2022 viene esteso anche al duo di economisti protagonisti del “modello” Diamond-Dybvig con cui viene determinato «un fenomeno di run bancario» (ovvero la corsa agli sportelli), fornendo «una rappresentazione teorica del meccanismo attraverso cui le banche creano liquidità». Ancora oggi quel modello economico rappresenta, come spiega il Nobel, un punto di riferimento teorico per la spiegazione dei fenomeni come tutte le ultime crisi economiche.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

