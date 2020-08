Ben Cross è morto/ Addio all’attore di “Momenti di gloria” e “Star Trek”

Ben Cross è morto. Lutto nel mondo del cinema per la morte dell’attore inglese, vero nome Harry Bernard Cross, scomparso all’età di 72 anni a Vienna dopo una breve malattia. Classe 1947, l’attore nato il 16 dicembre a Londra in una famiglia semplice appartenente alla classe operaia britannica. La passione per la recitazione è talmente forte da spingerlo giovanissimo a partecipare a diverse recite scolastiche e successivamente a studiare a soli 22 anni presso la Royal Academy of Dramatic Arts di Londra. All’età di 30 anni comincia a farsi notare nel mondo del cinema recitando nella pellicola “Quell’ultimo ponte” condividendo il set con Sean Connery e Michael Caine. La grande occasione arriva con il musical “Chicago” che lo fa apprezzare come performer e interprete al punto tale da conquistarsi il ruolo dell’atleta ebreo inglese Harold Abrahams nel film “Momenti di gloria” del 1981.

Ben Cross, il film di Sarek di Star Trek

Un ruolo che gli cambia la vita: Ben Cross nei panni dell’atleta ebreo inglese Harold Abrahams conquista critica e pubblico in una delle sue interpretazioni migliori e il film conquista ben 4 Premi Oscar agli Academy Awards tra cui la statuetta al miglior film. La fama di Ben Cross è in ascesa; il ruolo di Harold Abrahams nel capolavoro “Momenti di gloria” lo trasforma in una vera e propria celebrità richiestissima a Hollywood. Non si contano i film e le produzioni televisive tra cui una menzione meritano: la serie tv inglese del 1984 “Padiglioni lontani”, ispirato all’omonimo libro di Mary Margaret Kaye, la serie drammatica della BBC The Citadel, il film di spionaggio della HBO Steal The Sky e la miniserie TV della NBC Twist Of Fate. Tra i diversi ruoli interpretati sul grande schermo ci sono anche quelli del malvagio Malagant nel film del 1995 “Il primo cavaliere” di Jerry Zucker ispiraro alla saga di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda e il ruolo di Sarek in “Star Trek” del 2009 diretto e prodotto da J.J. Abrams. Tra gli ultimi impegni come attore ricordiamo anche la serie The CW Pandora e il film d’azione del 2018 Hurricane – Allerta uragano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA