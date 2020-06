Ben Hanlin/ Video, il mago che stupì il pubblico di Tu si que vales

Pubblicità

Ben Hanlin è riuscito a stupire il pubblico italiano nel corso della terza puntata di Tu sì que vales. Il programma andrà in onda in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 10 giugno 2020, e potremo rivedere l’esibizione del mago illusionista. Tutto inizia da migliaia e migliaia di buste: il mago invoglia i presenti ad aprirle con la scusa di trovare 200 euro al suo interno. In realtà contenevano le foto di tutti i giurati. “Prendete le quattro foto in mano e cercheremo di fare qualcosa tutti insieme, io, voi tutti nel pubblico e voi giudici. Funzionerà solo se faremo tutto insieme”, continua. Hanlin chiede ai presenti di mescolare le foto e tenerle con una mano in orizzontale, poi di strapparle a metà con l’altra mano. Il passaggio successivo è di unire i due mazzi e inumidirsi un dito, aprire le foto a ventaglio come se fossero delle carte. “Prendete i tre pezzi che si trovano sopra e metteteli da qualche parte nel mezzo. Dopo ciò, prendete il pezzo che si trova sopra e mettetelo sulla sedia, vi ci sedete sopra”, aggiunge. Hamlin chiede poi di gettare il pezzo successivo e di inserire quello seguente nel mezzo. Gettato un altro pezzo, quello successivo va a qualcuno per cui si ha una cotta. Dopo aver gettato altri pezzi e chiesto di tenerne uno solo, Hamlin mostra il trucco: l’unica parte di foto rimasta nelle mani di tutti corrisponde a quella nascosta in precedenza sulla sedia. Clicca qui per guardare il video di Ben Hanlin.

Ben Hanlin, ecco come stupisce il suo pubblico

La magia di Ben Hanlin non si ferma e riesce a centrare il bersaglio anche quando ha un piccolo aiutante al suo fianco. Un giovanissimo bambino, ci mostra il mago su Instagram, è in grado di risolvere il cubo di Rubik in soli dieci secondi. “Il bambino più intelligente della Gran Bretagna”, scrive, “trucco reale o della fotocamera?“. Clicca qui per guardare il video di Ben Hanlin. Il mago ama stupire il suo pubblico, anche se a distanza. Così il suo profilo social diventa un’occasione in più per mettere alla prova i suoi ‘poteri’ di veggente. “Posso leggervi nella mente”, scrive in un altro post, “a quale animale avete pensato?”. In questo nuovo trucco, Hanlin chiede di pensare ad un numero fra 1 e 9, poi di moltiplicarlo per 9 e sottrarre 5 dal totale. La tabella mostra poi a quale lettera corrisponde ogni numero: a quel punto bisogna pensare ad una Nazione o Stato che abbia la stessa iniziale e un animale che inizi con la lettera finale. La soluzione? Provare per credere. Clicca qui per guardare il video di Ben Hanlin.

Video, il cubo di Rubik

Visualizza questo post su Instagram Britain’s Smartest Toddler!! Real or Camera Trick? 😱🧠 Un post condiviso da Ben Hanlin 😱😜 (@benhanlin) in data: 8 Giu 2020 alle ore 9:01 PDT

