Ben Hur/ Su Rete 4 il kolossal con Charlton Heston (oggi, 3 aprile)

Ben Hur va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 3 aprile, alle ore 21:20 il film epico storico Ben Hur. Si tratta di un classico kolossal americano del 1959 realizzato dalla casa cinematografica della Metro-Goldwyn-Mayer a Cinecittà. La distribuzione ai botteghini è stata curata dalla stessa casa cinematografica con la regia firmata da William Wyler con soggetto tratto dal romanzo scritto da Lew Wallace mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Karl Tunberg, Christopher Fry e Gore Vidal. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da un grande compositore come Miklos Rozsa mentre i costumi di scena sono stati ideati e realizzati da Elizabeth Haffenden. Charlton Heston è il protagonista.

Ben Hur, la trama del film

In Ben Hur siamo nel primo secolo Dopo Cristo nella città di Gerusalemme con la pellicola che inizia a raccontare la storia di Ben Hur nel momento in cui i Re Magi arrivano nei pressi della famosa grotta di Betlemme per dare omaggio al neonato Gesù, figlio di Dio. Le vicende dopo riportano a circa 26 anni in avanti, in particolar modo nel territorio della Giudea dove, per ordine dell’imperatore Tiberio arriva il nuovo governatore che è stato scelto nella persona di Valerio Grato. Il nuovo governatore ha dovuto scegliere il nuovo comandante della guarnigione, Messala il quale è stato inviato per reprimere soprattutto le tante rivolte da parte dei Giudei sempre più pronti ad attaccare i soldati romani.

Messala è nato e cresciuto nella terra della Giudea, in particolar modo è stato grande amico di infanzia di Giuda Ben Hur, un ricco principe e mercante che cerca sempre di difendere il suo popolo. I due nel frattempo sono cresciuti e si trovano in situazioni che potrebbero creare dei contrasti anche piuttosto forti. Il momento di massima tensione avviene durante un corteo di benvenuto per il nuovo governatore, in particolare in maniera accidentale dalla terrazza della casa di Ben Hur da cui si è affacciata la sorella minore cadono accidentalmente delle tegole e colpiscono proprio il governatore.

La vicenda viene vista come un attentato pubblico nella sua persona per cui tutta la famiglia viene fatta imprigionare, in particolare la mamma e la sorella del Ben Hur che, a sua volta, viene ridotto a schiavitù e costretto a svolgere la mansione di rematore sulle galee. Proprio durante quest’esperienza drammatica, Ben Hur riuscirà ad avere una nuova opportunità salvando un ricco e potente generale romano il quale non avendo mai avuto un figlio decide di adottarlo dandogli la sua cittadinanza e tutti gli agi e arrivano dalla sua posizione. Grazie al potere conquistato Ben Hur può finalmente far ritorno nella città di Gerusalemme non solo per contrastare Messala, ma anche per salvare sua mamma e sua sorella che nel frattempo sono diventate lebbrose. Riusciranno a salvarsi grazie alla fede dello stesso Ben Hur e a un miracolo che le guarirà del tutto.



