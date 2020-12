Ben is back/ Video, su Rai 1 il film con Julia Roberts e Mia Fowler (14 dicembre)

Ben is back va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche la cui distribuzione in Italia è stata gestita dalla Notorious pictures. La regia del film è stata affidata a Peter Hedges il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura mentre il montaggio è stato eseguito Ian Blume. Le musiche della colonna sonora sono opera del lavoro di Dickon Hinchliffe mentre la scenografia è stata ideata e sviluppata da Ford Wheeler. Il cast si contano grandi attori del mondo hollywoodiano tra cui Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Alexandra Park, Rachel Bay Jones e Mia Fowler.

Ben is back, la trama del film

In Ben is back ci troviamo in una città americana in una famiglia benestante che purtroppo si trova a dover fare i conti con le problematiche sociali e comportamentali del primo figlio di nome Ben. Ben è un ragazzo di bello aspetto che sta portando avanti un percorso scolastico abbastanza positivo, ma che a un certo punto si ritrova travolto da problematiche legate all’eccessivo abuso di alcol e soprattutto di droghe. La sua famiglia per gestire la situazione nel migliore dei modi e soprattutto per aiutare il figlio ormai diventato maggiorenne, decide di mandarlo in una comunità di recupero. Soprattutto la mamma soffre in maniera importante questo distacco con suo figlio e soprattutto non riesce ad accettare la cosa. Il ragazzo in prossimità delle festività natalizie decide di lasciare la comunità di recupero dove stava vivendo da qualche mese e di trascorrere questo periodo all’interno della famiglia.

La mamma quando lo intravede arrivare davanti alla porta di casa viene assalita da una grande gioia per cui gli va incontro e lo accoglie nel migliore dei modi nonostante il ragazzo abbia compiuto l’ennesima leggerezza della sua vita non avendo avvertito il responsabile della comunità della sua uscita per il fatto di voler passare del tempo in casa. La madre è molto felice inizialmente di questa situazione nonostante il padre sia abbastanza scettico sul fatto che loro figlio possa aver cambiato atteggiamento e voglia ricominciare una vita nella più totale tranquillità e normalità.

Con il passare delle ore purtroppo anche la madre si renderà conto che Ben non è ancora pronto per poter vivere al di fuori della comunità e dovrà impegnarsi in maniera energica per fare in modo che il figlio non getti per sempre via la sua vita. Infatti, facendo leva sulla fiducia che la madre gli ha accordato, il ragazzo si caccia nuovamente nei guai per cui la donna deve intervenire per salvare non solo un figlio, ma anche la sua stessa famiglia.

