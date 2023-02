Bendetta Parodi, moglie Fabio Caressa/ “Amore longevo? Vi dico il nostro segreto…”

Benedetta Parodi, la moglie di Fabio Caressa scherza: “Avevo bisogno di qualcuno che mi accompagnasse a vedere i film”

Benedetta Parodi è la moglie del celebre telecronista e giornalista sportivo Fabio Caressa, nonché madre di Matilde, Eleonora e Diego, le splendide figlie della coppia. Benedetta e Fabio stanno insieme da un bel pezzo, si sono conosciuti negli anni novanta e si sono fidanzati nel 1997: “Avevo sempre bisogno di qualcuno che mi accompagnasse a vedere i film su cui poi lavoravo. Fabio venne a vedere Romeo e Giulietta con Di Caprio con me ma solo perché aveva altre mire”, ha raccontato lei in una intervista al Corriere della sera. “Ci abbiamo messo un mese a capire cosa volevamo e dopo dieci giorni, vivevamo già insieme”, le parole del marito Fabio Caressa.

Splendido anche il legame che Benedetta e Fabio hanno instaurato con i figli. “Mi hanno stupito più volte, in diversi contesti, per quanto sono mature e posate”, le parole di elogio spese dalla conduttrice e scrittrice. Tornando alla storia con Fabio Caressa, i due non hanno mai fatto mistero di essersi appigliati al romanticismo per progredire come coppia.

Benedetta Parodi e la storia d’amore con Fabio Caressa: “Il nostro segreto? Avere spazi e poi…”

A proposito del matrimonio, invece, la Parodi ha spiegato che la loro scelta è stata pragmatica. Così sono diventati marito e moglie. “Vivevamo insieme, lui diceva sempre ‘dai sposiamoci’ e io ‘ma no’. Poi un giorno, ho risposto: ‘Ok, dai’ “. Romanticismo, dicevamo. Benedetta e Fabio Caressa dopo le nozze del 1999, hanno rinnovato le loro promesse in una splendida vacanza alle Maldive, in occasione dell’anniversario della coppia ed in presenza dei loro tre figli, Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009).

"È stato bello rivedere il nostro sì attraverso gli occhi dei ragazzi. Eravamo partiti prendendola a ridere, invece, là, eravamo tutti commossi", hanno commentato Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Insomma la storia d'amore tra i due famosi personaggi della tv, procede a gonfie vele. "Il nostro segreto è avere i nostri spazi", ha assicura la presentatrice. "Lui passa ore nel suo studio, io in cucina. E poi sappiamo ridere di tutto. Siamo una famiglia ridanciana, litigiosa e rumorosa".











