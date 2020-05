Bendtner “Ho perso 6 milioni al poker”/ L’ex Juve si confessa: “Una sera a Londra..”

Pubblicità

Torna a fare parlare di sé e ancora una volta per una vicenda ben poco edificante, il calciatore danese, ad ora svincolato Nicklas Bendtner. L’ex giocatore della Juventus, partecipante a un reality show nazionale assieme alla fidanzata, ha infatti ammesso l’ennesimo vizio, di una vita certo fuori dagli schermi, quello del gioco d’azzardo. Bendtner infatti ha raccontato: “Ho giocato molto nella mia vita, sfido giocatori professionisti da quando ho 19 anni, ma ho perso molti soldi. Quantificare la perdita? Difficile, direi oltre 6 milioni di sterline”. Una cifra considerevole certo, per un vizio che spesso ha messo lo stesso giocatore (probabilmente a un passo dal ritiro, visto che pure il Copenaghen lo ha lasciato a gennaio), in guai molto seri. Lo stesso danese ha aggiunto: “Giocavo d’azzardo per divertirmi e finire nei casini, ma sono quasi sempre stato capace di controllarmi. Ci sono state anche partite rischiose, a Londra una notte le cose stavano per finire molto male: la situazione mi sfuggì di mano, anche se riuscii a contenere le perdite…”.

BENDTNER: “ORA GIOCO SOLO PER DIVERTIMENTO”

Dopo dunque, risse tra compagni di squadra, multe per guida in stato d’ebrezza, l’arresto per atti vandalici nel suo condominio nel 2013 e un nuovo arresto (la cui pena è sta tramutata in arresti domiciliari per 50 giorni con il braccialetto elettronico) dopo aver spaccato la mascella a un tassista, occorso nel 2018, ecco un nuovo drammatico e sregolato frangente della vita di Nicklas Bendtner. Che pure pare ormai essere completamente alle spalle: il giocatore, che ha vestito la maglia della Juventus nella stagione 2012-2013, nel corso del programma ha infatti dichiarato, che il momento peggiore è passato e che ora gioca d’azzardo solo per divertimento, senza fare puntate alte. “Da quel momento in poi decisi che non avrei più giocato cifre di un certo tipo e ora lo faccio solo per divertimento, con puntate basse. Ora scommetto massimo 12 sterline” le parole del danese.



