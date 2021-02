BENEDETTA, ALESSANDRO E ANGELICA GORI, FIGLI CRISTINA PARODI/ “Sono molto uniti”

Cristina Parodi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, parla dei suoi figli con parole di grande amore e stima. Benedetta, Angelica e Alessandro sono tre vere perle e Cristina di loro racconta: “Sono tutti molto legati tra loro, è una famiglia unita e sana. Abbiamo cercato di trasmettere loro valori importanti, essere generosi, non avere paura degli altri, accettare le diversità e i difetti, impegnarsi sempre a fare le cose più difficili nella vita.” Così continua: “Ognuno di loro ha il suo carattere e le sue idee, infatti ognuno di loro ha fatto cose diverse da noi, tipo sono vegetariani, ambientalisti. Sono orgogliosa di loro, però dico loro anche le cose che non vanno bene da mamma.” ha poi concluso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono i figli di Cristina Parodi e Giorgio Gori

Cristina Parodi e Giorgio Gori hanno avuto tre figli: Benedetta, nata nel 1996 un anno dopo il matrimonio dei genitori, Alessandro (nato nel 1997) e Angelica, nata nel 2001. Mentre i genitori vivono a Bergamo (Gori è sindaco della città) i tre figli hanno lasciato la casa di mamma Cristina e papà Giorgio. Benedetta, come la zia con cui condivide il nome, ha una grande passione per la cucina e ha frequentato un corso di Scienze Gastronomiche all’Università di Bra (provincia di Cuneo), Alessandro studia Scienze ambientali a Siena, mentre Angelica vive a Londra per seguire la sua passione per la musica. Sui social, tempo fa, la giornalista ha condiviso la nostalgia per i figli ormai grandi e lontano da casa, pubblicando una foto insieme al figlio Alessandro: “Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo. Io oggi sono andata a Bologna solo per pranzare con Ale, che arrivava da Siena, ed ero così felice ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo”.

Un paio di anni fa, in occasione della laurea della primogenita Benedetta, mamma Cristina Parodi ha messo nero su bianco l’orgoglio per la figlia: “Quando la tua bimba grande si laurea ti accorgi di come passi veloce il tempo. Quante gioie mi ha regalato questa giovane donnina speciale che, passo dopo passo, sta trovando il suo posto nel mondo. Un po’ più lontano da me ma sempre dentro il mio cuore. Bitta sono orgogliosa di te. Sei stata bravissima”, ha scritto sui social. Angelica, la piccola di casa, ha quasi 20 anni e sta cercando di farsi strada nel mondo dell’industria musicale: “Diversi talent show l’hanno già cercata, ma lei ha rifiutato. Preferisce fare il suo percorso. Presto aprirà il concerto di un famoso artista”, ha raccontato la Parodi lo scorso anno a Verissimo. In un’intervista di qualche anno fa a IoDonna, Cristina Parodi aveva parlato del suo ruolo di madre negli anni d’oro della sua carriera “Sono bravi ragazzi, curiosi e positivi. Quando erano piccoli non ero tanto presente, non li accompagnavo a scuola né alle feste. Avevo grandi sensi di colpa, come tante mamme. Ma ci sono sempre stata con la testa, il cuore e il telefono. E oggi i momenti che passiamo insieme sono così belli che mi ripagano di tanta fatica”.



