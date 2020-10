Benedetta Armellin/ Arriva il bacio con Nello? “Lei mi piace” (Temptation Island)

La quinta puntata di Temptation Island 2020 ci riserverà non poche sorprese. Grande protagonista sarà la coppia composta da Nello e Carlotta. Entrambi si sono avvicinati ad uno dei single: lei ad Antonio, lui invece è molto attratto da Benedetta Armellin. Bionda, occhi azzurri, fisico mozzafiato, Benedetta si è avvicinata molto a Nello che si è sbilanciato con lei anche su argomenti molto delicati come il rapporto con suo padre e il matrimonio. Parlando del desiderio della sua fidanzata Carlotta di sposarsi, Nello ha anche ricevuto il consiglio della tentatrice: “Sposarti? Sei giovane, hai una vita davanti anzi, questa è l’età più bella! Sei un ragazzo maturo, le capisci queste cose”.

Benedetta e Nello sempre più vicini a Temptation Island

Nello e la single Benedetta Armellin hanno avuto modo di uscire insieme e conoscersi meglio. Il feeling è evidente e lui ha palesemente espresso l’attrazione che prova per la ragazza, sottolineando anche che è proprio il suo tipo. La puntata di Temptation Island 2020 in onda questa sera potrebbe riservarci nuovi colpi di scena in merito al rapporto tra Nello e Benedetta: i due sono destinati ad avvicinarsi ancora di più e chissà che non scatti anche il bacio. In quel caso si scatenerebbe l’ira della fidanzata Carlotta!



