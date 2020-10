Benedetta Armellin, la single che ha conquistato Nello/ La tv su unico obiettivo…

Benedetta Armellin, chi è la single che ha conquistato Nello a Temptation Island 2020?

Chi è Benedetta Armellin? Bella, sexy e con il vizietto della tv, è lei la corteggiatrice ha fatto capitolare Nello che, a detta di Carlotta, ama un po’ le donne rifatte. Non sappiamo se la tentatrice sia passata dal chirurgo estetico ma quello che è certo è che il suo seno lo è tanto da attirare subito l’attenzione del fidanzato che, dopo aver finto di concentrarsi su un’altra, alla fine ha ceduto al fascino della bella biondina continuando a ribadire, ogni volta che ne ha l’occasione, quanto lei sia bella. La sensuale tentatrice 21enne è arrivata a Temptation Island 2020 per mettersi in gioco ma, ancora di più per cercare un trampolino verso la televisione visto che è già nell’ambiente da un po’. Sin da subito è riuscita a farsi notare dal glaciale Nello Sorrentino che potrebbe essere la sua chiave per farsi vedere in tv e raggiungere il grande pubblico dopo un periodo di rodaggio tra Rai e Mediaset ma, soprattutto, TeleLombardia dove fa la conduttrice soprattutto nei programmi dedicati allo sport.

Benedetta Armellin, la tv su unico obiettivo e dopo il programma..

Intanto Benedetta Armellin continua a studiare per conoscere tutto del mondo della moda e della bellezza a lei tanto cara anche se, prima di entrare nel programma, ha ammesso che la sua preferenza rimane sempre la tv e, in particolare, il ruolo di conduttrice perché intrattenere è quello che le piace. Al momento è riuscita ad intrattenere Nello ma nella puntata di questa sera dovrà salutarlo visto che per lui si avvicina il falò di confronto e l’incontro con la sua fidanzata Carlotta che in queste settimane non ha gradito la vicinanza, non solo fisica, con la tentatrice. Ma chi è Benedetta Armellin? Classe 1998, la tentatrice è nata a Carate Brianza, studia Lingue per il Management e il Turismo a Milano e dovrebbe laurearsi proprio alla fine di quest’anno. Fa la modella da quando aveva 16 anni e il suo account Instagram è sempre molto attivo e con migliaia di fan. Al suo attivo ha anche una partecipazione alle selezioni di Miss Italia, un’esperienza a Ciao Darwin ma anche a Detto Fatto su Rai2 sempre come modella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA