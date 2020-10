Benedetta Armellin/ Nello attratto dalla single: “Mi piace…” (Temptation Island)

È una semplice attrazione o un reale interesse quello di Nello per la tentatrice Benedetta Armellin? Nella scorsa puntata di Temptation Island 2020 il fidanzato della verace Carlotta ha ammesso di essere particolarmente attratto dalla tentatrice che rispecchia il suo canone di ragazza: bionda, occhi azzurri e, soprattutto ‘seno rifatto’. “Benedetta è una che esteticamente potrebbe colpirmi di più, non che non mi piacciono i seni ‘normali’, ma quelle rifatte… Mi piace che nella maglietta si vedono dritte…” sono state le precise parole di Nello che hanno poi scaturito la reazione della fidanzata Carlotta.

Nello e Benedetta: nuova esterna a Temptation Island 2020

Resasi conto dell’interesse del fidanzato per la bella Benedetta Armellin, Carlotta si è infatti lasciata andare ad uno sfogo a Temptation Island. “Lui si crede più furbo di me, ma crede che io sono stupido? Nella vita lui è un grandissimo uomo, ma lui viene da una storia di 6 anni con una ragazza che lui non riusciva a lasciare! È un ragazzino di merd*!” ha detto la romana, palesemente infastidita. Oggi, nella nuova puntata di Temptation Island, per lei arriveranno altre brutte sorprese: Nello deciderà di uscire nuovamente con Benedetta: cosa accadrà questa volta?

