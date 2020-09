Benedetta Armellin/ Nello pazzo della single, Carlotta: “Sta con una zinn* di fuori!”

Bionda, occhi azzurri e bellezza che si fa notare. Benedetta Armellin ha tutte le caratteristiche che piacciono a Nello, il fidanzato di Carlotta a Temptation Island 2020. D’altronde lo ammette chiaramente, e facendo appezzamenti piuttosto spinti durante una chiacchierata con alcune tentatrici: “Benedetta è una che esteticamente potrebbe colpirmi di più, non che non mi piacciono i seni ‘normali’, ma quelle rifatte… Mi piace che nella maglietta si vedono dritte…” E ancora: “Carlotta sa che lei è il tipo che mi potrebbe piacere, con quelle labbra rifatte… anche quando parla fa quel movimento, ma come caz*o fai?”

Chi è Benedetta Armellin

Ma chi è Benedetta Armellin, la tentatrice che ha fatto colpo su Nello a Temptation Island 2020 e che Carlotta ha definito “L’imitazione di Barbie”? Benedetta ha 22 anni ed è nata a Carate Brianza, in provincia di Monza-Brianza. Quella a Temptation non è la sua prima esperienza televisiva: ha partecipato alle selezioni di Miss Italia – è stata eliminata alle fase finali -, poi anche ad alcune puntate del programma di Rai 2 Detto Fatto. Ha fatto anche delle trasmissioni su canali regionali.

