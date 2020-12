Benedetta Barzini/ “Ho sofferto di anoressia, non ho mai avuto una madre…”

Benedetta Barzini è stata uno dei volti più significativi della moda italiana e internazionale degli anni sessanta. Bellissima e con un fascino incredibile, è stata la prima italiana a finire sulla copertina di Vogue America nel 1963. La sua vita, però, non è stata tutta rose e fiori. Per anni ha fatto i conti con una malattia che ti ruba l’anima come l’anoressia. Ha combattuto per poter guarire e riprendersi in mano la propria vita. In un’intervista rilasciata nel 1993 a La Repubblica, ripercorrendo gli anni della sua vita, Benedetta Barizini raccontò di non aver mai avuto esperienza folli come quelle vissute da altre modelle. “Io non mi sono mai immedesimata nella follia del mestiere: perché, di follia, avevo la mia personale, che era anche più forte… Soffrivo di anoressia: ed è una malattia che ti tiene lontana dagli specchi, dal rivedere le tue fotografie, che ti fa scappare dal tuo corpo…”.

BENEDETTA BARZINI: “ERO SCAPPATA DI CASA 14ENNE”

Scappata di casa a 14 anni, Benedetta Barzini ha dovuto crescere in fretta. Dopo essersi resa consapevole di soffrire di anoressia, la Barzini fu costretta a crescere per potersi curare. “Ero scappata di casa 14enne, non avevo finito le scuole, soffrivo di anoressia”, raccontò a Donna Moderna. «La malattia mi ha costretta a diventare il genitore di me stessa: volevo curarmi, sono andata in terapia. L’America è stata uno sprone a guarire”, raccontò ancora la Barzini. Recentemente, ai microfoni di Vanity Fair, ha parlato del rapporto conflittuale con la madre. “Io non ce l’ho avuta una madre. Avevo delle governanti. Con gli anni l’ho perdonata: era vittima della sua follia e del suo egocentrismo. La mamma è un mestiere: se non lo fai sei solo quella che mi ha messa al mondo. Io, come madre, ho cercato di fare del mio meglio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA