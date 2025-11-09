Max Giusti e il rapporto con la moglie Benedetta Bellini: chi è, come si sono conosciuti e i loro figli

Max Giusti è uno dei comici più amati dal pubblico, ma si conosce poco della sua vita privata. Ebbene, al fiano dell’attore, da tanti anni, c’è la moglie Benedetta Bellini. Romana e molto riservata, Benedetta non lavora mondo dello spettacolo e ha sempre preferito restare lontana dai riflettori. I due si sono conosciuti nel 2004, in modo del tutto casuale, e tra loro è scattata fin da subito una scintilla. Max ha spesso raccontato che il loro primo appuntamento è stato a uno spettacolo di Beppe Grillo, seguito da una cena improvvisata.

Dopo qualche anno di fidanzamento, poi, il 4 luglio 2009 si sono sposati con una cerimonia romantica a Ostia Antica, circondati da parenti e amici. Da allora, formano una delle coppie più unite e discrete dello spettacolo italiano e ad oggi sono ancora più uniti che mai. “Mi fido ciecamente di mia moglie, è il mio punto fermo”, ha dichiarato Max, nelle rare occasioni in cui ha parlato di Benedetta.

Max Giusti e il rapporto con la moglie Benedetta Bellini: dettagli

Oggi Benedetta Bellini e Max Giusti vivono a Roma insieme ai loro due figli. Insieme, infatti, sono diventati di due bambini, oggi adolescenti: Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Al di là della carriera nel mondo dello spettacolo, Benedetta si occupa di gestire insieme al marito anche un circolo di tennis, una passione che condividono e che rappresenta per entrambi un modo per staccare dal lavoro e trascorrere del tempo in famiglia.