Chi è Benedetta Bellini? È la moglie di Max Giusti, che presto tornerà con Caduta Libera. Ha definito la moglie come il suo punto fermo

Uno dei comici che negli ultimi hanno ha visto una rinascita – uno dei miracoli che può fare il piccolo schermo – è senza dubbio Max Giusti. Dalla GialappaShow ora è passato a Mediaset e più precisamente nella fascia preserale prima con Caduta Libera e poi arriverà anche con The Wall. Ma la sua serenità e la sua forza professionale è merito anche della fiducia che intercorre tra lui e la moglie Benedetta Bellini.

Si sa poco e nulla della moglie del conduttore, solo che è romana e molto riservata, infatti non lavora nel mondo dello spettacolo ed è sempre stata lontana dai riflettori. Come si sono conosciuti? Nel 2004. Il loro primo appuntamento ha visto una cena improvvisata preceduta dallo spettacolo di Beppe Grillo.

Benedetta Bellini, le parole di Max Giusti: “È il mio punto fermo”

Max Giusti si è sposato con Benedetta Bellini nel 2009 e più precisamente il 4 luglio. Un matrimonio intimo festeggiato in compagnia di parenti e amici. In un’occasione il conduttore ha confidato di fidarsi ciecamente della moglie perché è “il mio punto fermo”.

La coppia vive nella spirale insieme ai figli che sono nati dalla loro unione: Matteo e Caterina (nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012). Insieme hanno una passione che bricia dentro i loro cuori come milioni di persone nel mondo: il tennis. Infatti gestiscono un circolo al fine di staccare un po’ la mente dalle incombenze quotidiane.