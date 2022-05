Benedetta Bellini, la moglie di Max Giusti/ “Mi fido ciecamente di lei”

La sua vena ironica è certamente una delle caratteristiche che ha sempre caratterizzato Max Giusti, in grado di alternare i ruoli da attore a quelli da presentatore. Questa non è mancata nemmeno quando è stato chiamato a condurre “Boss in incognito” (è stato confermato anche alla guida della seconda edizione), dove si è trovato a dover gestire storie davvero particolari, che possono fare commuovere il telespettatore. Nel privato, però, l’artista toscano è decisamente diverso e ne approfitta per trascorrere gran parte del suo tempo libero insieme alla sua famiglia.

Dal 2009, infatti, lui è sposato con Benedetta Bellini, diventata sua moglie in una cerimonia all’insegna del romanticismo che si è tenuta ad Ostia Antica. A coronare il loro amore sono poi arrivati i loro due bambini Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2011. Tra le sue ex c’è anche un personaggio famoso, Selvaggia Lucarelli, a cui è stato legato per ben sette anni, quando nessuno dei due era ancora popolare.

Max Giusti e l’amore per la moglie Benedetta Bellini

L’incontro con Benedetta ha fatto capire subito a Max quanto lei fosse importante e lo ha spinto così a compiere il grande passo. In un primo momento, però, lui sembrava essere contrario al matrimonio: “Le ragazze le rimorchiavo tutte, ma per i miei amici. Io ero quello simpatico, ma poi le ragazze guardavano l’amico che faceva il ben tenebroso – ha detto in un’intervista -. Come primo appuntamento, ho portato Benedetta a uno spettacolo di Beppe Grillo. Dopo siamo andati a cena in un ristorante vuoto di un suo amico che la corteggiava donandole dei fiori. Con lei ho incontrato la persona giusta, anche se non la cercavo”.

Nonostante i due siano ancora innamoratissimi, non sembra esserci gelosia tra loro: “Non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”











