Benedetta Bellini, chi è la moglie di Max Giusti: il primo incontro

Max Giusti è un vero e proprio mattatore della televisione, tra conduzione, storiche imitazioni e una comicità brillante e sempre innovativa. Il presentatore, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona nella nuova puntata in onda su Rai 1, è esploso sul piccolo schermo; sul privato, invece, è estremamente riservato e sono rarissime le occasioni in cui ha parlato, in forma pubblica, della famiglia e della donna che ormai da diversi anni è al suo fianco.

Benedetta Bellini è la moglie di Max Giusti: una personalità lontana dai riflettori, dalle luci dello spettacolo e della tv, ed essendo estremamente riservata di lei si conoscono davvero poche informazioni. Fu il conduttore, in un’intervista a Oggi è un altro giorno del 2021, a raccontare come avvenne il loro primo incontro: “Come primo appuntamento l’ho portata ad uno spettacolo di Beppe Grillo. Dopo siamo andati a cena in un ristorante vuoto di un suo amico che la corteggiava donandole dei fiori. Dopo un mese di corteggiamento stiamo ancora insieme“.

Max Giusti, il matrimonio con Benedetta Bellini e i figli Matteo e Caterina

In quell’occasione Max Giusti ammise che non voleva sposarsi ma alla fine “ho incontrato la persona giusta anche se non la cercavo“. La coppia decise così di compiere il grande passo: sentimentalmente legati dal 2004, i due hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio celebrato nel 2009 e impreziosito dalla nascita di due figli, Matteo e Caterina, rispettivamente nel 2010 e nel 2012.

Parlando del suo ruolo genitoriale e del rapporto con i figli in un’altra intervista a Oggi è un altro giorno, nel 2022, Max Giusti si è così definito: “Sono un papà molto scherzoso, mi piace molto giocare con loro, stanno diventando grandi, questa è una fase un po’ strana… vedo mia figlia che inizia a specchiarsi tanto, lui che parla in un certo modo…”.

