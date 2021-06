Benedetta Bellini, Matteo e Caterina, moglie e figli Max Giusti/ Fiducia e amore

Benedetta Bellini, Matteo e Caterina sono rispettivamente moglie e figli di Max Giusti, il comico e conduttore romano che rivediamo in tv alla guida di The Show Must Go On su Rai2. Un grande amore quello che lega i due che da tantissimi anni fanno coppia fissa. Tra loro una grandissima sintonia che ha permesso alla coppia, nel corso di questi anni, di non aver mai alcuna crisi o problemi. Non solo, anche la gelosia non è mai stata un problema per la coppia come ha raccontato proprio l’attore e comico che durante un’intervista ha ammesso di non essere geloso della propria compagna di cui si fida ciecamente. “Non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo” – ha detto il simpaticissimo conduttore che dall’amore con Benedetta ha avuto due splendidi figli: Matteo e Caterina.

Chi è Benedetta Bellini, la moglie di Max Giusti

Ma chi è Benedetta Bellini, la moglie di Max Giusti? Sulla donna si conosce davvero poco. Nonostante la notorietà e il successo del marito, Benedetta ha sempre preferito mantenere riserbo e discrezione sulla sua vita privata anche se diverse volte è apparsa su alcuni settimanali di gossip proprio in compagnia del marito. Benedetta e Max si sono sposati nel 2009 e da allora tra i due non c’è stato mai uno screzio né tantomeno un litigio. Un amore travolgente e passionale che la coppia ha voluto celebrare con un bellissimo matrimonio tenutosi nel 2009 a Ostia Antica. Dal loro amore sono nati due figli: Matteo il primogenito nato nel 2010 che oggi ha 11 anni e poi nel 2012 è arrivata Caterina. Che dire Max Giusti e la sua amata Benedetta formano non solo una bellissima coppia, ma anche una famiglia felice!

