Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ “Giornate meravigliose con te!”

Max Giusti torna ospite a Top Dieci e ancora una volta sarà da solo senza la sua timida, e poco incline ai riflettori, Benedetta Bellini, la moglie del noto comico, attore, doppiatore e conduttore televisivo. In questo periodo abbiamo imparato che la donna non è proprio quello che possiamo definire un personaggio pubblico e proprio per questo motivo non si hanno moltissime informazioni sulla sua vita privata. Il gossip non l’ha mai nemmeno sfiorata e anche quando i due, dopo un periodo insieme, hanno deciso di sposarsi, nel lontano 2009, non vi è stata sovraesposizione mediatica né per lei e né per la coppia in generale. Se della coppia sappiamo che l’amore va avanti a gonfie vele e che dal loro rapporto sono nati due figli, Matteo, nato un anno dopo il sì, nel 2021, e Caterina, nata nel 2012.

Riguardo la vita privata di Benedetta Bellini si sa ben poco se non che dovrebbe essere di Ostia o dintorni e che le nozze si sono svolte proprio a Ostia Antica nel 2009. Max Giusti ha più volte confermato di amare più di ogni cosa la sua bellissima moglie e gli scatti, centellinati, che lui condivide sui social, non fanno altro che confermarlo. In passato nella vita di Max Giusti, ancora prima della moglie Benedetta Bellini, c’è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli. I due sono stati insieme per sette anni fino a quando tutto non è finito tra accuse e qualche incomprensione di troppo. Lo stesso ha pubblicato qualche tempo fa, in occasione del loro anniversario, la foto in abito da sposi e la dedica: “giornata meravigliosa come tutte quelle che sono venute dopo!”.

