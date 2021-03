Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ Lui: “ho una fiducia totale in lei”

Benedetta Bellini è la moglie di Max Giusti, il popolare conduttore televisivo di tantissimi programmi di successo. Un amore importante quello che lega la donna all’attore, comico e conduttore che recentemente abbiamo visto protagonista nei panni del Lupo ne “Il cantante mascherato 2” e al timone della nuova edizione di “Boss in Incognito”. Quindici anni d’amore, anche se la coppia ha sempre mantenuto un profilo basso e riservato ben lontani dal mondo del gossip e dalle luci del mondo dello spettacolo. L’incontro tra i due è avvenuto poco dopo la fine della relazione che Max Giusti ha avuto con Selvaggia Lucarelli: un amore durato sette anni, ma non destinato a durare visto che nella vita di Max è arrivata la bellissima Benedetta. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due: prima cinque anni di fidanzamento e poi la decisione di sposarsi. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Matteo e Caterina.

Max Giusti: “con Benedetta Bellini insieme da 15 anni”

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Max Giusti ha parlato così della compagna di vita Benedetta Bellini: “stiamo insieme da 15 anni non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”. Non solo, Max Giusti ha sottolineato di non essere affatto geloso della moglie: “non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”. Tra i due, infatti, oltre ad un grandissimo amore c’è rispetto e fiducia come ha sottolineato proprio il conduttore: “ho una fiducia totale in lei non riesco a immaginare di essere geloso: la gelosia è una cosa brutta, in un rapporto ci deve essere fiducia. Se qualcuno nella vostra vita, con la scusa della gelosia, vi vuole frenare, cacciatelo via”. Di Benedetta si conosce davvero poco: oltre ad essere una bellissima donna è riservata, discreta e si fa notare durante alcuni eventi mondani a cui partecipa con il marito. Infine parlando proprio di lei, Giusti ha detto: “mia moglie resta per sempre il mio vero “Boss in incognito”.

