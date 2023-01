Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ Lui: “mi ha insegnato tante cose”

Max Giusti e Benedetta Bellini: il primo incontro e l’amore

Benedetta Bellini è la moglie di Max Giusti, il popolare comico, conduttore ed attore televisivo. Un grande amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Matteo e Caterina. Proprio il conduttore, ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha parlato del suo ruolo di genitore rivelando: “che tipo di papà sono? Sono un papà molto scherzoso, mi piace molto giocare con loro, stanno diventando grandi, questa è una fase un po’ strana… vedo mia figlia che inizia a specchiarsi tanto, lui che parla in un certo modo…”. Non solo, l’attore ha ricordato anche il primo appuntamento con la donna della sua vita: “il primo appuntamento l’ho portata a uno spettacolo di Beppe Grillo, che al tempo era ancora un comico. Dopo lo spettacolo siamo andati a cena da un amico che aveva aperto un ristorante. Lui però la corteggiava, le ha portato un mazzo di fiori, ma alla fine per fortuna è andata bene”.

Max Giusti: "Mentii per entrare in Rai"/ "Non volevo credere alla morte di Frizzi"

Un incontro che ha cambiato le loro vite, visto che la coppia dopo qualche anno ha deciso anche di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato il 4 luglio del 2009 a Ostia. “È completamente diversa da me, molto elegante e chic, mi ha insegnato tante cose, una grande evoluzione grazie a lei. Ero sicuro che non mi sarei mai sposato” – ha detto Giusti parlando della moglie.

BENEDETTA BELLINI, MOGLIE DI MAX GIUSTI/ "I nostri figli Matteo e Caterina? Fase strana, stanno crescendo…"

Max Giusti e la moglie Benedetta Bellini: 14 anni di matrimonio

Max Giusti e Benedetta Bellini sono sposati da circa 14 anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Matteo e Caterina nati nel 2010 e 2011. Tra i due c’è una grande complicità e sintonia con il conduttore che parlando di gelosia ha confessato: “non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”.

La compagna una volta gli ha fatto anche una sorpresa partecipando al programma “Guess My age” con Giusti che l’ha riconosciuta subito: “la conosco: è mia moglie! Non ci vediamo da più di due settimane e mi hanno fatto una sorpresa”.

Max Giusti/ Moglie Benedetta Bellini, rapporto con i figli e retroscena piccante: "Andavo sempre in bianco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA