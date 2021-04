Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ Lui: “Stiamo insieme da 15 anni”

Benedetta Bellini è la moglie di Max Giusti, il conduttore televisivo di successo. Un grande amore quello che lega la coppia unita da circa quindici anni. Benedetta è arrivata nella vita del conduttore dopo la fine della sua lunga relazione con Selvaggia Lucarelli; un incontro che ha fatto la differenza visto che dopo cinque anni di fidanzamento, i due hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Matteo e Caterina. Parlando dell’amore per la sua Benedetta, Max Giusti ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo ha rivelato: “non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco, Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”. Non solo, il comico e conduttore ha aggiunto sul rapporto con la moglie: “stiamo insieme da 15 anni, non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”.

Benedetta Bellini: “Max Giusti da il primo posto alla famiglia”

Nessuna gelosia quindi tra Benedetta Bellini e Max Giusti, anzi il conduttore ha precisato: “la gelosia è una cosa brutta, in un rapporto ci deve essere fiducia. Se qualcuno nella vostra vita, con la scusa della gelosia, vi vuole frenare, cacciatelo via”. Ma chi è Benedetta Bellini? Della moglie di Max Giusti si conosce davvero poco. E’ una donna molto discreta e riservata che conduce una vita ben lontana dai riflettori e dal clamore mediatico. Intervistata una volta dal settimanale Nuovo però la donna ha raccontato: “spesso è stanco e sta troppo tempo lontano da casa. Forse dal punto di vista professionale avrà toccato l’apice, ma si è anche reso conto di voler dare un primo posto alla sua famiglia”. I due condividono anche la passione per lo sport e in particolare per il tennis che praticano anche con i figli.

