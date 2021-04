Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ “Non sono geloso ma se la penso con un altro..”

Quindici anni d’amore e non sentirli, Max Giusti ama la moglie Benedetta Bellini come il primo giorno e proprio come quel momento, i due continuano a mettere al centro di tutto la loro privacy. Da sempre i due mantengono un profilo basso che li tiene lontani dai riflettori ma anche dal gossip e dalle polemiche e forse è questo il trucco per avere una lunga vita di coppia felice come loro stessi hanno ammesso di avere. I due si sono conosciuti dopo che Max Giusti ha chiuso la sua relazione con Selvaggia Lucarelli. A detta del diretto interessato, sembra che quello che Max Giusti ha avuto per Benedetta Bellini è stato un vero e proprio colpo di fulmine che sono stati insieme cinque anni prima di sposarsi. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Max Giusti ha rivelato: “Stiamo insieme da 15 anni non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”.

Il tasto dolente, però, nonostante tutti questi anni insieme, sembra essere la gelosia. Max Giusti ha ammesso di non essere geloso ma solo perché mette avanti sempre la fiducia e prova a non pensare sua moglie corteggiata da un altro uomo: “Non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Matteo e Caterina. Saranno loro al centro della canzone del cuore che Serena Rossi rivelerà questa sera ne La Canzone segreta?

