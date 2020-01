Benedetta Bosi, ex di Briatore/ Scontro con Groppelli “ringrazia Flavio se sei in tv”

Benedetta Bosi, dopo aver raccontato la propria verità sulla storia con Flavio Briatore a Domenica Live, ospite di Pomeriggio 5, ribadisce di non essere mai stata la fidanzata dell’imprenditore sottolineando di avere con lui solo un’amicizia. Prima di tornare ad affrontare l’argomento, inoltre, Benedetta svela di avere 22 anni e non 20. “Vorrei precisare una cosa: 22, non cambia tanto”, afferma la Bosi.”Ragazzi scusate, non sono 49 anni di differenza, ma sono 47. Cambia, per me cambia”, sottolinea ironicamente Barbara D’Urso. A scagliarsi contro Benedetta Bosi è Patrizia Groppelli. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha attaccato la giovane Benedetta, convinta che abbia sfruttato il rapporto con Briatore per ottenere visibilità e andare in televisione. “Ma Benedetta ma tu devi ringraziare Briatore che sei qua in televisione perchè altrimenti nessuno ti considerava”, afferma Patrizia Groppelli.

BENEDETTA BOSI E PATRIZIA GROPPELLI, SCONTRO A POMERIGGIO 5

Schietta e senza peli sulla lingua, Patrizia Groppelli attacca Benedetta Bosi a Pomeriggio 5 dicendole tutto ciò che pensa del gossip sulla sua storia con Flavio Briatore che lei ha puntualmente smentito. “Hai anche la cintura con la B di Briatore”, commenta ancora la Groppelli. “Sono una donna ed è la mia iniziale”, replica Benedetta. “Sai che non mi ricordavo neanche il tuo nome? Quindi ho pensato alla B di Briatore“, aggiunge ancora la Groppelli. “Dovevi stare zitta. Facevi la signora, non venivi qui a raccontare i tuoi panni sporchi facendoti tirare addosso il letamaio”, attacca ancora l’opinionista. “Io sono venuta qui dopo due mesi per difendere una cosa che era stata detta su di me. L’unica cosa che ho detto di lui sui social è stato per difenderlo dicendo che è un grande uomo, intelligente. Poi non ho mai parlato“, replica Benedetta. “Tu sei fortunata che ti hanno dato spazio in televisione per qualche momento di gloria, però la televisione non si guadagna con queste cose perchè si ricorderanno di te come la pseudo-fidanzata di Briatore”, conclude Patrizia Groppelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA