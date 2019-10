Benedetta Bosi, fidanzata di Flavio Briatore/ Affiatati in Kenya con 49 anni di…

Benedetta Bosi è la nuova fidanzata di Flavio Briatore? Dopo la prima indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, il settimanale Chi aggiunge particolari alla nuova storia d’amore del facoltoso imprenditore che, dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, sarebbe in cerca d’amore. “Ha 20 anni. Appena 20 anni. Meravigliosi 20 anni. È così giovane che potrebbe essere… ma no, non sua figlia. Piuttosto la figlia di una delle sue ex. Esclusi un paio di flirtini recenti (Taylor Mega e Vittoria Di Flavio), anche dell’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci. È vero, Eli avrebbe dovuto diventare madre a 19 anni (visto che ne ha 39). Comunque sarebbe stato possibile”, si legge sul settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 31 ottobre. Uno scoop che sembra confermare la storia d’amore tra la giovanissima Benedetta Bosi e Briatore i quali, per il momento, non hanno ancora commentato.

BENEDETTA BOSI E FLAVIO BRIATORE FIDANZATI: VACANZA IN KENYA

Dopo aver trascorso del tempo con Flavio Briatore a Montecarlo, Benedetta Bosi è volata con l’imprenditore in Kenya. A pubblicare le immagini di quella che potrebbe essere la prima vacanza della presunta, nuova coppia è il settimanale Chi che ha immortalato i due in atteggiamenti confidenziali evidenziando il grande affiatamento che c’è tra i due nonostante la grande differenza d’età. Amante delle belle donne, Briatore si sarebbe dunque innamorato della giovane Bendetta? Bionda, bellissima, studentessa e con il sogno di diventare magistrato, la Bosi non fa parte del mondo dello spettacolo, ma in poco tempo, il suo nome è salito alla ribalta. Dopo la lunga e importante storia con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, dunque, Briatore ufficializzerà il rapporto con la Bosi o smentirà tutto? Ai posteri l’ardua sentenza.

