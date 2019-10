Benedetta Bosi nuova fidanzata di Flavio Briatore?/ Notte galeotta a Montecarlo…

Flavio Briatore è fidanzato con Benedetta Bosi? Il nome della ragazza è sconosciuto non facendo parte del mondo dello spettacolo, ma stando a quello che scrive Alberto Dandolo per Dagospia potrebbe essere lei la nuova fidanzata dell’imprenditore, ufficialmente single da quando è finito il matrimonio con Elisabetta Gregoraci. “ Cosa ci faceva Flaviuccio Briatore con la giovane e bombastica toscana Benedetta Bosi l’altra sera al Cipriani di Montecarlo? – si legge sul sito – . Dicono le abbia pagato anche un autista per farla rientrare a Milano… Dicono ”. Briatore e la bellissima Benedetta Bosi che, su Instagram, tra i vari followers ha proprio l’imprenditore, avrebbero trascorso una piacevole serata in quel di Montecarlo. Sarà, dunque, lei la ragazza che ha rubato il cuore dell’ex marito della Gregoraci?

FLAVIO BRIATORE E BENEDETTA BOSI: SOLO UN FLIRT?

Di Benedetta Bosi, la bellissima ragazza bionda che sarebbe stata beccata in compagnia di Flavio Briatore in quel di Montecarlo non si sa nulla se non che è toscana. La giovane, infatti, non fa parte del mondo dello show business anche se, dopo lo scoop lanciato da Dagospia, il suo nome sta già facendo il giro dei vari siti di gossip. Briatore, da parte sua, non ha ancora confermato o smentito la notizia. Tuttavia, Benedetta Bosi è solo l’ultima di una serie di ragazze accostate all’imprenditore. Da quando la separazione da Elisabetta Gregoraci è diventata ufficiale, infatti, sono tanti i flirt che sono stati addebitati all’imprenditore che, tuttavia, per il momento, appare molto concentrato sul lavoro. Nelle prossime ore, dunque, arriverà la smentita? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

