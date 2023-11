BENEDETTA CARETTA: CHI È, VITA PRIVATA/ Torna a Io Canto: “Mi sto divertendo molto con Iva Zanicchi”

Aveva 14 anni Benedetta Caretta quando vinse Io Canto, ora torna nel programma per la versione “Io Canto Generation”, ma nella giuria, con Iva Zanicchi e Fausto Leali. “Mi sto divertendo tantissimo. È un onore fare questa esperienza, ascolterei Iva tutto il giorno, ci intrattiene con le sue barzellette. E poi sono molto umili”, racconta a Verissimo con i due artisti al suo fianco.

“L’ho sentita in prova, ha una voce straordinaria, è proprio brava”, aggiunge Iva Zanicchi, cogliendo l’occasione per fargli i complimenti. E Fausto Leali conferma. Una nuova esperienza, ma soprattutto una nuova occasione per Benedetta Caretta. (agg. di Silvana Palazzo)

Benedetta Caretta pronta per Io canto generation

Benedetta Caretta dopo la vittoria a Io Canto nel 2010 torna nella giuria della versione Io Canto generation in partenza da domenica 22 ottobre 2023 in prima serata su Canale 5. Un’esperienza che le ha cambiato la vita, visto che a soli 14 anni si è ritrovata a vincere il popolare talent show musicale per bambini. Un’avventura televisiva che ricorda ancora oggi con grande affetto ed mozione: “Io Canto ho imparato molto, soprattutto grazie a Luca Pitteri, il nostro vocal coach, è bravissimo, ti fa uscire la passione, gli altri insegnanti si limitano alla teoria, lui ci mette l’anima”. La musica è sempre stata una delle sue più grandi passioni e tutto è iniziato sin da quando era una bambina. “Io canto da quando avevo tre anni, ho cominciato con le sigle dei cartoni Disney, poi mi sono innamorata dei brani di Titanic interpretati dalla Dion. I miei mi hanno sempre incoraggiata, sono entrata in un coro e poi ho preso delle lezioni” – ha confessato dalle pagine di Fanpage.it.

Non solo, la cantante ha parlato anche dei rapporti instaurati con i tantissimi bambini conosciuti all’epoca durante l’esperienza televisiva. “siamo diventati tutti amici, ho legato con tutti. Cristian quest’inverno verrà a sciare con me”.

Chi è Benedetta Caretta, la cantante vincitrice della seconda edizione di “Io Canto” e vita privata

Ma chi è Benedetta Caretta, la vincitrice di Io Canto del 2010? Classe 1996, Benedetta è nata il 1 luglio a Padova sotto il segno del Cancro. Sin da bambina si è appassionata al mondo della musica come hanno raccontato i genitori che hanno sempre creduto nel suo talento. Sono stati propri i genitori a farle studiare canto sin dall’età di 3 anni iniziando così un percorso di studi presso il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto. La svolta arriva nel 2010 quando a soli 14 anni partecipa alla seconda edizione del talent show Io Canto vincendolo. Una vittoria meritatissima per la giovane cantante che poco dopo vola a New York grazie ad una borsa di studio che le ha permesso di studiare presso New York Film Accademy: una scuola di canto, ballo e recitazione.

Qualche anno dopo ritorno in Italia. E’ il 2014 quando partecipa a “The Voice of Italy”. Il suo nome è poi balzato agli oneri della cronaca rosa per la storia d’amore con Alberto Urso, vincitore di “Amici di Maria De Filippi. I due sono sono stati insieme per diverso tempo, ma poi la storia è finita.











