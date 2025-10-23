Chi è Benedetta Caretta: ha un fidanzato? La carriera e la riservatissima vita privata della cantante, ospite stasera della finale di Io Canto Family 2025

Chi è Benedetta Caretta, ospite stasera di Io Canto Family 2025

Il gran finale di Io Canto Family 2025 è finalmente arrivato ed è in programma questa sera, giovedì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5. Michelle Hunziker è pronta per la finalissima tanto attesa dal pubblico, così come la giuria composta da Patty Pravo e Noemi, i coach Serena Brancale, Giusy Ferreri, Ermal Meta e Sal Da Vinci e le otto coppie di familiari rimaste ancora in gara e pronte a battagliare per la vittoria a suon di musica e canzoni.

Sempio rompe il silenzio: "Innamorato di Chiara? Implausibile"/ "A Vigevano c'ero io e nessun altro"

Ospite d’eccezione, oltre a Marta Viola e Namite Selvaggi che hanno vinto le edizioni di Io Canto Generation nel 2023 e nel 2024, sarà anche Benedetta Caretta, coach delle ultime edizioni di Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior.

Classe 1996 e cresciuta nella provincia di Padova, il suo talento per il canto e per la musica è sbocciato sin da giovanissima, quando ha cominciato a cantare in coro. La grande occasione è arrivata nel 2010, quando vinse Io canto allora condotto da Gerry Scotti.

Chi è Marta Viola, cantante ed ex vincitrice di Io Canto Generation/ Carriera e il grande successo televisivo

Benedetta Caretta ha un fidanzato? La vita privata riservatissima

Oltre alla carriera televisiva e musicale di Benedetta Caretta, ospite stasera di Io Canto Family 2025, cos’altro sappiamo di lei e in particolare della sua vita privata? Entrando nel merito della sua sfera sentimentale, purtroppo non ci sono sufficienti informazioni a riguardo essendo una ragazza molto riservata e che si tiene ben lontana dai riflettori del gossip.

Non sappiamo infatti se Benedetta Caretta ha un fidanzato oppure è single, d’altronde lei stessa non è una grossa amante dell’attenzione mediatica e preferisce piuttosto conservare il lato più intimo e privato della sua vita sotto un velo di privacy.

Andrea e papà Fabio a Io canto family 2025/ Le carica prima della finale: "La meritano"

Tempo fa si è parlata di una presunta liaison sentimentale con Alberto Urso, cantante e tenore siciliano vincitore della 18° edizione di Amici di Maria De Filippi, ma i gossip non sono mai stati commentati dai diretti interessati, che non hanno confermato né smentito.