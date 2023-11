Benedetta Caretta verso Io Canto Generation “avverto un po’ di responsabilità”/ “Gerry Scotti? Simpatico e…”

Benedetta Caretta verso Io Canto Generation: “Avverto un po’ di responsabilità“

Benedetta Caretta è pronta a debuttare sul palcoscenico di Io Canto Generation, talent che vinse nel lontano 2010 e nel quale ora torna nei panni di coach. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, la cantante ha parlato di questa nuova esperienza televisiva, dove questa volta sarà lei a formare i giovani ragazzi che si esibiranno sul palco: “Avverto un po’ di responsabilità. Io Canto è stata una delle esperienze più importanti e indimenticabili della mia vita e ora farò il possibile affinché lo sia anche per questi ragazzi“.

Lei ci è passata tanti anni fa e, ora, è pronta a godersi questa nuova esperienza nei panni di caposquadra e ad offrire preziosi consigli ai giovani artisti che porteranno in scena la loro voce e le loro emozioni: “Mi sto vivendo questa avventura con grande entusiasmo e tanto divertimento. Ognuno di questi ragazzi ha una sua unicità e solo conoscendoli meglio potrò essere in grado di capire come approcciarmi a ciascuno di loro“.

Benedetta Caretta: “Fausto Leali e Iva Zanicchi? Mi ha colpito la loro umiltà“

A Io Canto Generation Benedetta Caretta si ritrova a vestire il ruolo di coach al fianco di pilastri della musica italiana, come Fausto Leali e Iva Zanicchi: “Mi ha colpito la loro grande umiltà. Nonostante sia un cantante ormai famoso, Fausto è ancora emozionato. Pensa che alle prove mi diceva “speriamo che riesca ancora a fare bella figura” e io ovviamente lo prendevo in giro perché ha una voce eccezionale. Anche Iva è sempre pronta a mettersi in gioco e a confrontarsi con le nuove generazioni. In questo programma, interpreteranno anche brani lontani dal loro stile. Fausto e Iva sono grandi esempi di professionalità“.

Fondamentale, inoltre, è stata la chiamata di Gerry Scotti e il prezioso supporto ricevuto dal conduttore: “Una delle sue qualità è sicuramente la simpatia. Gerry riesce sempre a mettere tutti sullo stesso piano, non fa mai distinzioni. E poi riesce ad entrare subito in empatia con le persone“. Parlando del conduttore, ammette: “Ha sempre speso parole incredibili nei miei confronti. Anche ora che è andato a Verissimo per presentare il programma mi ha fatto dei bellissimi complimenti definendomi una ragazza educata. Durante il mio percorso a Io Canto è stato di grande aiuto“.











