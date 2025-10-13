Benedetta Carotenuto è la sorella di Giulio Carotenuto del Grande Fratello: i due hanno un legame fortissimo e una dedica social lo dimostra

Giulio Carotenuto non è fidanzato, eppure nella sua vita c’è una donna che ama con tutto sé stesso oltre alla sua mamma: sua sorella Benedetta. Il loro è un rapporto fortissimo, che ha conosciuto qualche scontro durante l’infanzia, come lui stesso ha raccontato, per poi solidificarsi, diventando granitico. Benedetta, come suo fratello e suo papà, è un medico ed è più piccola di Giulio: il 29 luglio di quest’anno ha infatti compiuto 26 anni.

A svelarlo è stato proprio il concorrente del Grande Fratello 2025, attraverso un post pubblicato su Instagram proprio in occasione del compleanno di sua sorella. In questo, Giulio sviscera questo legame, partendo dall’infanzia e raccontando come Benedetta sia diventata per lui un pezzo imprescindibile della sua vita.

Benedetta è la sorella di Giulio Carotenuto del Grande Fratello: una dedica speciale prima del reality

“Quando sei nata, ventisei anni fa, il destino mi ha fatto il regalo più grande che potessi ricevere”, ha scritto Giulio Carotenuto nella dolcissima dedica fatta a sua sorella Benedetta. Così ha raccontato: “Poi sei cresciuta, e ho cominciato a vedere che anche tu avevi l’amore di mamma e papà… E io volevo tenermelo tutto. Fino al giorno in cui, ai tuoi diciott’anni, ti ho dato il permesso ufficiale di entrare in famiglia, a titolo pieno…”. Da quel momento ha iniziato a considerarla ‘completamente mia sorella’, apprezzandone davvero la presenza nella sua vita. Tanto che, alla fine del suo post, di lei scrive: “Sei la persona più cara che io abbia al mondo. E sei il mio tutto, da sempre”. E Benedetta, così come i genitori di Giulio, lo sostiene in questa sua avventura televisiva , anche attraverso il suo profilo social. E chissà che nel corso della diretta del 13 ottobre, visto i recenti festeggiamenti per il compleanno del fratello, Benedetta non entri nella Casa per fargli una sorpresa.

