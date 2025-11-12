Benedetta contro Domenico a Grande Fratello: "Sputato mer*a addosso" Confessa poi in lacrime: "Innamorata persona sbagliata"

Benedetta contro Domenico al Grande Fratello: “Non ha ascoltato mia mamma, ne difesa quando mi è stata sputatat mer*a addosso”

Non sono giorni facili per Benedetta Stocchi al Grande Fratello. La 25enne sin dall’inizio ha creato un’amicizia speciale con Domenico D’Alterio che ha fatto infuriare la compagna di quest’ultimo Valentina Piscopo, madre della loro figlia Paola. Valentina, dopo innumerevoli confronti con il compagno e con la giovane è entrata in Casa per cercare di sistemare la situazione ma in realtà tutto è peggiorato immediatamente e dopo un’accesissima lite ha lasciato il reality. Frecciate sui social e stoccate sono state, e continuano, all’ordine del giorno fino a quando nella puntata di lunedì scorso Valentina ha deciso di chiudere la relazione con Domenico con una lettera.

Rasha Younes e Omer Elomari, coppia in crisi/ Gelo al Grande Fratello 2025: web in ansia

Domenico e Valentina si sono lasciati nella stessa puntata in cui la mamma di Benedetta Stocchi, Simona, ha avuto un acceso confronto con il giovane campano. Fatte tutte queste premesse ed ammettendo che gli animi si sono riscaldati, poche ore fa Benedetta Stocchi ha attaccato duramente Domenico D’Alterio parlando con Simone De Bianchi. La 25enne non ha nascosto tutta la sua amarezza per il fatto che Domenico non abbia minimamente riflettuto sulle parole della mamma e sulla situazione tra di loro ma si sia concentrato soltanto a difendere la sua famiglia, incurante di tutti gli insulti e le offese che sono piovuti addosso a lei. L’uomo non l’ha minimamente difesa al contrario di lei che pur di difenderlo si è messa in posizione scomoda.



Grande Fratello 2025, Grazia Kendi innamorata di Mattia Scudieri/ "È a senso unico ma sto bene"

Grande Fratello, Benedetta Stocchi confessa: “Innamorata della persona sbagliata”, parlava di Domenico?

E dunque, Benedetta contro Domenico al Grande Fratello si è sfogata duramente: “Sto aspettando che Domenico metabolizzi il tutto, quello che è successo, il fatto che Valentina l’abbia lasciato e che pensi e rifletta bene riguardo quello che gli ha detto mia mamma. Sono arrabbiata del fatto che lui si sia soffermato soltanto sul fatto di quando mia mamma ha toccato la sua famiglia mentre a me più volte mi è stata spuntata merda addosso…sono nervosa perché non ha ascoltato, o forse era troppo nervoso, e non mi ha detto nulla riguardo le mie difese che ho continuato a perdere nei suoi confronti.” E non è tutto, nelle scorse ore in molti hanno ipotizzato che Benedetta Stocchi è innamorata di Domenico D’Alterio. La 25enne parlando con Rasha, Giulia e Grazia si è lasciata sfuggire in lacrime se loro ‘si fossero mai innamorati della persona sbagliata’ ipotizzando il riferimento all’operaio campano. Sembrerebbe, però, che la ragazza si riferiva ad un suo ex…Insomma quel che è certo è che dopo tutto quello che è successo in queste ore Benedetta e Domenico sono ai ferri corti.