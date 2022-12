Benedetta Craveri, chi è/ I mariti Masolino d’Amico e Benoit d’Aboville, le figlie

Chi è Benedetta Craveri, nipote di Benedetto Croce

La scrittrice e critica letteraria Benedetta Craveri sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 20 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Nata a Roma nel 1942 è la figlia di Raimondo Craveri ed Elena Croce, a sua volta figlia di Benedetto Croce. Benedetta Craveri si è laureata in lettere nel 1969 all’università di Roma, divenyando una delle massime studiose italiane di lingua e letteratura francese. Autrice di saggi e monografie sulla vita intellettuale dei salotti francesi che hanno ruotato attorno alla corte di Versailles, ha scritto ritratti memorabili di Caterina de’ Medici, Maria Antonietta e Diana di Poitiers, donne “ufficialmente” escluse da ogni forma di potere ma che riuscirono comunque a gestirlo.

Benedetta Craveri: i due matrimoni e le figlie

A Parigi Benedetta Craveri è stata nominata ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres e nel 2022 è stata insignita del prestigioso Premio Bagutta per il romanzo “La contessa”, ispirato alla vita della nobildonna Virginia Oldoini. Per quanta riguarda la sua vita privata la scrittrice si è sposata due volta. La prima volta con il critico e saggista Masolino d’Amico, anche lui figlio d’arte: la madre era la sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico (figlia del critico letterario Emilio Cecchi) e del musicologo Fedele D’Amico (figlio del critico teatrale e fondatore dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico). Da loro matrimonio sono nate le due figlie Margherita (anche lei scrittrice e giornalista) e Isabella d’Amico. Benedetta Craveri ha poi sposato un diplomatico francese, Benoît d’Aboville.

