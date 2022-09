Benedetta De Luca, chi è l’influencer e malattia/ 18 operazioni chirurgiche e…

Benedetta De Luca, chi è l’influencer affetta dalla sindrome da regressione caudale

Benedetta De Luca è una delle ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi venerdì 23 settembre. Influencer che combatte per l’inclusione delle persone con disabilità. Benedetta è affetta dalla sindrome da regressione caudale che colpisce le ultime vertebre della colonna vertebrale. Benedetta ha trascorso tutta l’infanzia in ospedale subendo ben 18 operazioni, soprattutto alle gambe. Grazie alle varie operazioni e all’aiuto delle stampelle, la De Luca, oggi, riesce a stare in piedi anche se non riesce a piegare le gambe.

Elena Lietti chi è l'attrice di Siccità/ Il compagno Michael Margotta e il figlio Leo

Benedetta non si è mai arreso e ha sempre combattuto non solo per realizzare i propri sogni, ma anche per garantire alle persone disabili un mondo in cui i loro diritti siano rispettati. E’ anche laureata in giurisprudenza, è un’influencer di moda e ha creato e ha creato una linea di moda ‘accessibile’ per garantire ai disabili di poter avere abiti alla moda e, dopo l’esperienza della scorso anno, Benedetta è tornata anche quest’anno sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Paola Tiziana Cruciani, ex moglie e figlia di Paolo Virzì/ Il matrimonio e...

Benedetta De Luca, il rapporto con la madre e la lotta contro il bullismo

Bellissima e con un carattere forte e determinato, Benedetta De Luca combatte per mettere fine ai pregiudizi. “Detesto chi tratta noi disabili con commiserazione. Non mi sono mai arresa alle difficoltà. Per me la distanza tra i sogni e realtà si chiama azione”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Luce – La Nazione. Benedetta è legatissima alla propria famiglia e ammette di avere un rapporto speciale con la madre. “Ho una famiglia meravigliosa, che non mi ha mai fatto sentire diversa e mi ha regalato un’infanzia serena, nonostante la malattia… Sono grata a mia madre. Mi ha sempre spronato a credere che la malattia non fosse un ostacolo, che avrei potuto fare tutto. Lei è stata la guerriera numero uno. A un certo punto però mi ha ‘scaricato‘. “Ti ho dato un bel paio di ali – mi disse- ora devi volare da sola”, ha confessato.

Susanna, figlia Edoardo Vianello e Wilma Goich/ Morta per un tumore scoperto al quarto livello

Nel corso della sua vita, Benedetta ha dovuto fare i conti con il bullismo: “Ricordo che mi esclusero da una gita riservata agli studenti più meritevoli – io ero tra quelli – perché la destinazione non era priva di barriere architettoniche. Allora protestai con la professoressa che mi disse: “De Luca, devi cominciare a capire che ci sono cose che non potrai mai fare”. I miei compagni si sentirono così legittimati a sostenere quel punto di vista e nessuno mi difese. Fu terribile”, le parole di Benedetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA