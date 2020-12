Benedetta Dolfi e Zack, ex compagna e figlio Filippo Nardi/ 11 anni d’amore

Benedetta Dolfi e Zack sono rispettivamente l’ex compagna e il figlio di Filippo Nardi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020. A distanza di ben diciannove anni dalla prima esperienza nella casa del GF, Nardi questa volta varca nuovamente la porta rossa di Cinecittà ma nelle vesti di “vippone”. Naturalmente con il suo ingresso nella casa impazza il gossip sulla sua vita privata che comprende anche Benedetta Dolfi, la ex compagna da cui ha avuto il figlio Zack. Su Benedetta si conoscono davvero pochissime cose: i due non sono mai stati sposati, ma dal loro amore è nato il figlio Zachary che ha 18 anni. I rapporti tra Benedetta Dolfi e Filippo Nardi sono ottimi tanto che durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2018, la donna è intervenuta spesso in studio per sostenerlo. In quell’occasione la donna scrisse una lunga lettera all’ex compagno che dall’Honduras rispose con parole di grandissimo affetto. Oltre a questo su Benedetta possiamo dirvi che è una grandissima appassionata di animali e adora la musica dei Coldplay e di Rino Gaetano. Non è dato sapere quanti anni siano stati insieme: per il settimanale Chi la coppia si è separata nel 2007, mentre per Fanpage sono stati legati ben 11 anni.

Benedetta Dolfi e Filippo Nardi: nessun matrimonio tra i due

Una cosa è certa Benedetta Dolfi e Filippo Nardi non si sono mai sposati, anche se spesso si legge “ex moglie”. Filippo Nardi e Benedetta sono stati innamorati, ma non hanno mai fatto il grande passo del matrimonio. Dal loro amore però nel 2002 è nato Zack, il figlio oggi diciottenne a cui Filippo è legatissimo e per cui ha fatto davvero tanto. Proprio durante l’esperienza de L’isola dei Famosi, Nardi ha raccontato delle sue difficoltà economiche: “sono passato al non poter andare a mangiare la pizza con mio figlio. Se lo portavo al cinema poi per qualche giorno dovevo mangiare solo patate. Sono cose che fai volentieri, però, non mi pesa”. Un cambiamento importante che l’ha spinto a trasferirsi in Romagna, ma proprio per il figlio Zack ha cambiato ancora una volta: “mi sono trasferito vicino a lui, poco fuori Firenze. Ho venduto le cose più care che avessi e ho spiegato a mio figlio il valore del denaro. Ma ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars rinunciai a fare la spesa, non mangiai per giorni”.



