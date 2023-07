Benedetta e Daniele, usciranno insieme?/ Nuova coppia con la tentatrice Temptation Island dopo Vittoria…

Benedetta e Daniele: è nata una nuova coppia a Temptation Island 2023?

Le avvincenti dinamiche di Temptation Island 2023 stanno tenendo incollati al teleschermo milioni di telespettatori. Cresce di puntata in puntata la curiosità sulle sorti sentimentali dei principali protagonisti dell’attuale edizione. Particolare attenzione – soprattutto sui social – è riferita alla coppia formata da Vittoria e Daniele. Quest’ultimo sembra ormai vivere l’esperienza da single, “folgorato” dalla giovane tentatrice Benedetta.

Il rapporto tra Daniele – fidanzato di Vittoria – e la tentatrice Benedetta è sbocciato quasi subito. I due hanno coltivato l’intesa a partire dai primi giorni di permanenza. Dall’altro lato dell’isola, la compagna del ragazzo si è lasciata andare a commenti duri e rabbiosi dopo aver visto numerosi video e contenuti piuttosto eloquenti. Lunghe chiacchierate, vicinanza fisica, scambi di sguardi; tutto lascia pensare che i pensieri di Daniele siano totalmente concentrati sulla conoscenza con la tentatrice Benedetta.

Dopo la rabbia dei primi momenti, Vittoria ha alla fine preso una decisione netta rispetto ai comportamenti di Daniele con la tentatrice Benedetta. Inizialmente era quasi convinta di chiamare il falò di confronto per “spezzare” il loro legame e chiudere definitivamente la relazione. La giovane ha poi deciso di seguire il medesimo esempio e di dedicarsi al tentatore Edoardo. Nell’ultima puntata Daniele è sembrato particolarmente contrariato nel vedere la nuova “vittoria” ma non si è fatto remore nel seguire la sua strada con la tentatrice Benedetta.

“Sono schifato, non proprio geloso; anche io mi sono aperto con Benedetta ma solo a livello mentale. Non ho avuto un approccio fisico e sto bene quando sono con lei“. Queste le parole di Daniele nell’ultima puntata di Temptation Island 2023 e proferite dopo la visione di alcuni video della fidanzata Vittoria in compagnia del tentatore Edoardo. Smaltita la rabbia, il ragazzo è tornato a concentrare il proprio tempo nei confronti della tentatrice Benedetta; buona parte degli appassionati sono convinti che ormai il tempo sia maturo per un approccio fisico tra i due che sancirebbe in maniera definitiva la fine della relazione con Vittoria.











