Benedetta Marietti, moglie Giovanni Soldini/ “E’ un donna tosta, non è facile…”

Benedetta Marietti è la moglie di Giovanni Soldini, il velista ospite dell’intervista di copertina della nuova puntata de “Le parole della Settimana”, il programma condotto da Massimo Gramellini su Rai3. Un matrimonio e quattro figli per il grande velista che parlando proprio della sua storia d’amore e del rapporto con la moglie Benedetta aveva raccontato al Corriere: “Una santa no, ma una donna tosta si. Non è facile una vita in coppia, con gli Oceani di mezzo, è vero, ma mi pare che non lo sia per chiunque. E’ complicato per tutti. Lei ogni tanto mi racconta che la moglie del nostro pescivendolo le dice sempre “beata, almeno suo marito ogni tanto è lontano, il mio non va neppure allo stadio”. Certo che quando torno e lei ha già risolto tutti i problemi e a me sembra di non contare un tubo”.

Giovanni Soldini: “mia moglie Benedetta Marietti è una santa”

Una vita passata per lo più in mare quella di Giovanni Soldini considerato il velista italiano dei record, che è felicemente sposato con Benedetta Marietti, una giornalista freelance che ha raccontato così dalle pagine di Elle: “mia moglie è una santa. A mio figlio di 9 anni ho regalato una sveglia e gli ho detto: ‘Adesso ti vesti e vai a scuola. Qua c’è la bici, arrangiati’. Invece giustamente lei va a controllare che la bici sia davanti alla scuola”. Il velista italiano è consapevole che il suo lavoro lo porta ad essere spesso fuori casa; per questo motivo parlando del suo ruolo di padre ha raccontato al Corriere: “non sono un padre normale, me lo dice sempre mia figlia. Però do loro fiducia, sempre. Cerco di insegnarli a seguirsi a tutti i costi. Oggi avvolgiamo troppo i ragazzi, devono imparare a cavarsela da soli. Sono il teorico del fatto che la missione del genitore sia rendere i figli indipendenti prima possibile, faccio il padre, e non il mammo. La differenza? Il padre è quello che ti fa fare le esperienze, il mammo quello che ti protegge e ti avvolge nella bambagia”.

Benedetta Marietti e il Festival della Mente

Non solo la moglie di Giovanni Soldini, visto che Benedetta Marietti è una giornalista freelance ed organizzatrice de “Il Festival della Mente”, un evento multidisciplinare tenutosi lo scorso anno a Sarzana. Per l’occasione Benedetta ha rilasciato un’intervista a MarieClaire in cui ha raccontato l’obiettivo di questo evento: “è un festival multidisciplinare, dedicato alla creatività e alla nascita delle idee: invitiamo a parlare relatori di discipline molto diverse tra loro, dalla scienza alla storia, alla filosofia… Invitiamo antropologi, architetti, psicologi, c’è anche un cuoco, artisti che propongono degli spettacoli”. Alla base di tutto c’è un grande filo conduttore come ha precisato l’organizzatrice dell’evento: “è un concetto, o un termine, che a seconda degli ambiti è declinato in maniera diversa. Può assumere sfumature e significati diversi. Il filo conduttore deve rispettare la multidisciplinarietà del tema. Il secondo motivo del filo conduttore è quello di individuare il concetto che riassuma un po’ lo spirito dei tempi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA