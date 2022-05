Benedetta, Matteo e Caterina, moglie e figli Max Giusti/ Una famiglia unita e…

Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti: dal colpo di fulmine al fatidico sì

Benedetta Bellini è la simpaticissima moglie del celebre comico e conduttore televisivo Max Giusti. I due sono sposati ormai da tredici anni; sono saliti all’altare nel 2009 in una suggestiva location di Ostia Antica. Benedetta e Max Giusti, dopo le nozze, sono volati in Sudafrica e hanno completato la luna di miele con una bell’esperienza di una crociera nel Mediterraneo. Prima di compiere il fatidico passo, la coppia è stata insieme per circa quattro anni. La dolce metà del conduttore gli è stata vicino fin dal principio, accompagnandolo passo dopo passo nelle evoluzioni della sua carriera, ma anche nelle su adorate uscite in moto.

Max Giusti, incidente in moto/ "Ho esagerato con i salti": paura e ferite sul corpo

Matteo e Caterina, i figli di Benedetta e Max Giusti

Benedetta e Max Giusti hanno messo al mondo due figli: Matteo e Caterina. I due ragazzi sono ancora piccoli e vivono assieme ai loro genitori, naturalmente, in una bellissima abitazione a Roma. Chi li conosce li descrive come una famiglia davvero coinvolgente e affettuosa. Per quanto riguarda la vita privata di Benedetta Bellini, invece, non si hanno moltissime informazioni, ad eccezione del fatto che insieme al marito Max gestisce un club di tennis a Roma. Il tennis è forse lo sport che più li appassiona, ecco perché hanno deciso di tramandare la loro passione anche ai due figli Matteo e Caterina.

LEGGI ANCHE:

Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ "Giornate meravigliose con te!"MATTEO E CATERINA, FIGLI MAX GIUSTI/ “Non sapevo se sarei stato un buon padre, poi..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA