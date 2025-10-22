Benedetta Mazza, nota per la vittoria a Miss Italia, si è allontanata dalla luce dei riflettori: dalle minacce di morte sul web al calvario della malattia.

Dopo il trionfo a Miss Italia ha avuto la strada spianata; non solo perchè il concorso di bellezza è spesso trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo ma anche perchè Benedetta Mazza ha fin da subito messo in evidenza il suo carisma, magnetismo e talento eclettico. Dopo le prime esperienze televisive, gradualmente si è come allontanata dalla luce dei riflettori per seguire passioni che, a oggi, rappresentano il vero baricentro delle sue ambizioni professionali. Non manca infatti chi si domanda, che fine ha fatto Bendetta Mazza?

Benedetta Mazza: “Vittima di body shaming perchè sono dimagrita”/ “In tv stereotipi sul fisico”

L’interrogativo su Benedetta Mazza – ex Miss Italia – è avvalorato dal grado di apprezzamento del pubblico che, dopo le sue partecipazioni più recenti nei reality come Pechino Express e Grande Fratello Vip, ha constatato malvolentieri una sua minore partecipazione nel mondo della tv. La risposta è comunque positiva; nessuna flessione di carriera, bensì il passaggio ad attività affini alle sue ambizioni. Oggi è principalmente impegnata in radio come conduttrice di diversi format particolarmente seguiti. In particolare spicca il suo contributo per RDS e Radio LatteMiele.

Benedetta Mazza, più forte degli haters sui social: l’impegno in radio, la malattia e le minacce choc sui social

C’è anche un passato tortuoso per Benedetta Mazza, esperienze che forse hanno partecipato a spostare il suo interesse dalle luci della ribalta ad un ruolo più defilato nel mondo dello spettacolo. In primis la malattia; una cistite acuta sfociata poi in una grave infezione con il rischio di perdere un rene. Lei stessa in un’intervista aveva raccontato: “Se avessi aspettato qualche giorno in più avrei perso il rene”.

Ma non solo il calvario della malattia, Benedetta Mazza ha dovuto fare i conti anche con una brutta esperienza relativa ai social. Gli haters sono ormai una piaga sociale e, quando si tratta di personaggi noti, spesso l’odio infondato può sfociare anche in gesti scabrosi. “Ho iniziato a ricevere minacce di morte”, ha raccontato l’ex Miss Italia che ha anche sottolineato il senso di impotenza a dispetto delle diverse denunce. Non sono mancati anche gli episodi di body shaming; nonostante tutto, Benedetta Mazza si è fatta forza ed è riuscita ad affrontare la situazione e oggi è totalmente immersa nelle sue ambizioni professionali e personali.