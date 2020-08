Benedetta Mazza e Omar Hassan fidanzati/ Nuovo amore dopo Dani Osvaldo

Benedetta Mazza si è fidanzata. Proprio così la ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha un nuovo amore. Dopo la “cotta” vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia per il modello Stefano Sala, la bella Benedetta sembrerebbe aver trovato nuovamente la felicità tra le braccia di Omar Hassan, pittore ed ex pugile in passato fidanzato della cantante Nina Zilli. La ex professoressa de L’Eredità è uscita allo scoperto con il bel Omar con cui pubblica spesso foto sui social. Dagli scatti la coppia sembra felice e innamorata anche se la relazione è nata da pochissimo. Al momento la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in un lago, ma non hanno alcuna paura di mostrarsi al mondo e al pubblico. Benedetta Mazza e Omar Hassan, infatti, condividono su Instagram una serie di foto nelle Stories a conferma del loro amore. Omar Hassan ha 29 anni ed è nato a Milano da madre italiana e padre egiziano. Dopo una carriera da pugile, il 29enne si è dedicato all’arte e in particolare alla pittura diventando un’artista unico ed originale nel suo genere visto che le sue opere sono dipinte a pugni! Il pittore, infatti, bagna i guantoni da pugile nella pittura e poi colpisce la tela!

Benedetta Mazza su Stefano Sala: “Non siamo amici”

Benedetta Mazza sembra felice accanto al nuovo fidanzato Omar Hassan. Oramai la frequentazione con Stefano Sala, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 sembra essere solo un ricordo. La modella, infatti, proprio durante l’esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia si è avvicinata al modello allora fidanzato con Dasha Dereviankina. Tra i due la complicità è cresciuta settimana dopo settimana al punto da spingere il modello a lasciare la fidanzata per viversi la storia con Benedetta. Una volta usciti dalla casa del GF VIP però le cose tra loro non hanno funzionato e così Stefano Sala ha pensato bene di recuperare il rapporto con la ex fidanzata con cui si è perfino sposato e ha avuto un secondo figlio. Per la serie il rapporto con Benedetta Mazza gli è servito a far capire quanto tenesse alla sua ex! Dal canto suo, invece, la bella modella è stata single per un lungo periodo e parlando del rapporto con l’ex dalle pagine di Lei Settimanale (data 28 ottobre 2019) ha rivelato: “.non siamo amici, io sono una che tende a chiudere i rapporti. Non sono una che fa storie alla Uomini e Donne, vivo l’amore in modo riservato”.



