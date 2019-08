Benedetta Mazza “Stefano Sala? Nessun rapporto”/ Su Dani Osvaldo e Veera Kinnunen…

Benedetta Mazza torna a parlare di Stefano Sala, con cui ha condiviso un anno fa l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 3. La loro vicinanza ha fatto discutere, anche perché già durante l’avventura nel reality show il modello era fidanzato con la bella Dasha Dereviankina. Non sono mancati i momenti di confusione per lui che durante il suo percorso ha messo in discussione il rapporto con la modella ucraina. Ma anche al termine dell’esperienza al GF Vip 3 non c’è stato nulla tra lui e Benedetta Mazza. Quest’ultima lo ha confermato nell’intervista rilasciata al settimanale Vero. «Io e Stefano non abbiamo più rapporti. Siamo nella stessa agenzia, ma ognuno ha preso la propria direzione», ha dichiarato l’ex gieffina. Nessun rancore dunque per come sono andate le cose. Stefano Sala ha superato i problemi con Dasha Dereviankina e Benedetta Mazza si dice felice. «Se lui è contento, io lo sono per lui», ha ribadito al settimanale.

BENEDETTA MAZZA, DA STEFANO SALA A DANI OSVALDO

Benedetta Mazza ha confermato che «era nato un rapporto speciale» con Stefano Sala al Grande Fratello Vip 3. In quel contesto «oltre al potenziale amoroso», c’erano per l’ex gieffina «basi solide per l’amicizia». E ha specificato che di quest’ultimo aspetto è sicura da parte sua. Ma lei e Stefano Sala hanno preso strade diverse al termine del reality show. «Oggi credo che sia stato giusto così per tanti motivi. Ognuno ha avuto ciò che merita», ha raccontato al settimanale Vero. Nell’intervista però Benedetta Mazza ha parlato anche dell’ex fidanzato Dani Osvaldo, reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle. L’ex calciatore grazie al programma di Milly Carlucci ha trovato l’amore: è infatti legato alla ballerina Veera Kinnunen. «Ci siamo rivisti in amicizia. Mi fa piacere rivederlo, abbiamo ottimi rapporti». Ma quando si incrociano il gossip “impazzisce”, e di questo Benedetta Mazza ne è consapevole. «Quando due ex si rivedono perché si crea subito un caso. Nessun ritorno di fiamma: la storia è finita».

