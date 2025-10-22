Benedetta Mazza, ex Miss Italia, ha scelto il salotto de La Volta Buona per raccontare gli episodi di body shaming.

Benedetta Mazza si è raccontata oggi a La Volta Buona approfittando del tema dedicato alle diete, al regime alimentare e soprattutto a storie di persone che hanno ripreso le redini della propria condizione fisica. Lei, a dispetto di quelli che ha descritto come stereotipi legati al mondo della tv, ha sempre ignorato la necessità di adeguarsi a quei criteri fuorvianti. “Nel mio percorso lavorativo sono stata sempre più in carne rispetto agli stereotipi della tv”. L’ex Miss Italia, purtroppo, già per i kg in più aveva dovuto fare i conti con l’odio dei social e commenti beceri relativi alla sua forma fisica. La storia però, paradossalmente, si è ripetuta anche all’opposto.

Benedetta Mazza ha dunque avuto a che fare con il body shaming sui social, commenti beceri e soprattutto insensati per la sua perdita di peso rispetto al passato. “Nel mio percorso, dato che c’è una vita extra, per una serie di dinamiche – legate anche alle condizioni di salute – ho perso un po’ di kg. All’opposto, è stato peggio dimagrire: se prima arrivavano commenti per il peso in più ora mi che sono dimagrita sono arrivate offese anche peggiori”.

Benedetta Mazza a La Volta Buona: “Sul web trovano sempre un modo per criticare”

Il racconto di Benedetta Mazza a La Volta Buona a proposito del body shaming subito tocca poi un punto cruciale: “In ogni caso, ai social non va mai bene nulla”. Un pensiero strettamente legato al fatto di aver ricevuto offese sia con qualche kg in più che quando ha perso peso. Un aspetto sintomatico di quanto gli haters siano una vera e propria costante negativa, una sorta di piaga sociale che sembra sempre più difficile da arginare. L’ex Miss Italia, forte del suo percorso, ha infatti avuto la capacità di reagire e soprattutto ignorare quegli atti ai suoi danni; non tutti però hanno la stessa forza e la debolezza può sfociare in reazioni anche più gravi come si evince dalle purtroppo note vicende di cronaca.