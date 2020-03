BENEDETTA MAZZINI CROCCO, FIGLIA MINA/ L’incidente e quel dolore che l’ha segnata

“Ho avuto dolori, malattie, incidenti stradali, un lungo periodo di ricovero in ospedale. Ho pensato molte volte di non farcela e poi ne sono sempre uscita. Ho imparato a non avere paura. Non so se riuscirei a sopravvivere alla morte di mia madre, ma, per il resto, penso che potrei superare tutto”. Benedetta Mazzini Crocco si descrive così, come una donna “abbastanza” forte. Figlia di Mina e del giornalista Virgilio Crocco, deve forse al suo vissuto “difficile” il coraggio a cui accenna in un’intervista a Grazia. Benedetta è nata nel 1971 a Milano, ma ha vissuto prevalentemente in Svizzera. Per questo vanta la doppia cittadinanza, italiana e svizzera, quest’ultima ottenuta nel 1989. Oggi Benedetta è conosciuta come attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e modella, oltre che come figlia d’arte. La sua carriera inizia quando ha 18 anni e muove il suo primo passo nel mondo dello spettacolo in qualità di indossatrice. In seguito viene chiamata a condurre in Tv i programmi musicali Rock Cafè (nel 1991), Speciale Festivalbar (nel 1992) e Hotel Babylon (nel 1996). Nella notte del 28 luglio 1993 è vittima di un incidente d’auto, che la costringe a un anno e mezzo di ricovero in ospedale e diverse operazioni chirurgiche al ginocchio destro.

Chi è Benedetta Mazzini Crocco, figlia di Mina

Per il teatro e il cinema, Benedetta Mazzini Crocco recita al fianco di Claudia Gerini, Leonardo Pieraccioni, Enzo Iacchetti, Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Sempre negli anni Novanta conduce Radiothon con Marco Biondi, e poi è di nuovo compagna di set dei “grandi del cinema” (Nancy Brilli, Rodolfo Laganà e Milena Vukotic) nel film Tv Vado e torno. Nel ‘99, Mario Monicelli la chiama a far parte del cast di Panni sporchi. Recita inoltre nella miniserie svizzera Linea di confine, per poi tornare a teatro con Bigodini. Nel 2009 è protagonista femminile del videoclip di Adesso è facile, brano cantato in duetto da Mina e gli Afterhours. In quegli anni conduce Coppia aperta su Rai Radio2 insieme a Davide Dileo, tastierista dei Subsonica, e si distingue inoltre come opinionista di X Factor.

La vita privata di Benedetta Mazzini Crocco

Benedetta Mazzini Crocco è anche un’appassionata di viaggi, tanto è vero ch’è una degli specialist member di Aiea (Associazione Italiana Esperti d’Africa), collabora con National Geographic e Vanity Fair e cura un sito internet dedicato ai safari personalizzati (Wild Places Safaris). Per Rai 5, nel 2010, è stata conduttrice e autrice della docu-fiction Africa Benedetta. Nel 2012 ha preso parte a un altro videoclip, oltre a realizzarne le coreografie, quello della canzone Il pretesto di Peppi Nocera. Parlando della sua vita privata, Benedetta è zia di Axel ed Edoardo, entrambi figli del fratellastro Massimiliano. Ha vissuto un’importante storia d’amore con il cantante spagnolo Enrique Bunbury, leader del gruppo rock Héroes del Silencio, che a lei ha dedicato buona parte della sua produzione. È stata inoltre legata al rapper e frontman degli Articolo 31 J-Ax.



