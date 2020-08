Benedetta Mazzini Crocco, figlia Mina/ “Mamma e papà? Non me li ricordo”

Benedetta Mazzini Crocco porta nel suo cognome anche quello della madre Mina. Una scelta fatta quando ha deciso che la sua carriera si sarebbe diretta verso il mondo dello spettacolo. Nata dalla cantante e dal giornalista Virginio Crocco, Benedetta ha vissuto poco le dinamiche familiari fra i due genitori. La coppia infatti si è separata un anno dopo la sua nascita e un anno prima che Crocco muoia in un incidente stradale. “Avevo 2 anni, non lo ricordo per quanto mi sforzi di frugare nella memoria”, ha detto l’attrice a Il Fatto Quotidiano qualche tempo fa. A sua volta subirà un incidente in età giovanile: “L’auto era in un burrone. Io dentro e senza possibilità di muovermi. Il mio cane morto. Ho aspettato che qualcuno si accorgesse di me per cinque ore. Il camionista, che si era addormentato e mi aveva mandato fuori strada, non si era fermato”. Un trauma terribile, soprattutto al risveglio. L’artista è stata informata dai medici che il rischio era di perdere la gamba. Un brutto momento anche per Mina, che in qualche modo ha avuto sempre la funzione di mentore per entrambi i figli. Non è un caso se l’artista si è mostrata, tantissimi anni dopo la sua ultima apparizione, proprio sui social di Benedetta.

Benedetta Mazzini Crocco, figlia Mina: un rapporto intenso

Attrice e conduttrice, Benedetta Mazzini Crocco ha sempre avuto un rapporto intenso con la madre Mina. “Ho fatto diventare lavoro una mia passione”; ha detto tempo fa a Giannella Channel parlando del safari nel Botswana, in Africa, “ho creato due agenzie di viaggi. E in Africa ho visto il Savuti sia nel suo scorrere vitale, sia quando è scomparso. Vedere l’equilibrio della vita animale sconvolto nel letto asciutto, e vedere poi la vitatornare normale con il ritorno delle piogge, è stata un’emozione rara”. Per questo ha deciso di allontanarsi dai riflettori dello spettacolo e di dedicarsi a tutt’altro. Il suo personaggio di riferimento però è sempre stata Mina, nella doppia veste di madre e cantante. “Tutte e due mi insegnano qualcosa giorno dopo giorno, tutte e due sono unite da valori che continuano a sorprendermi“, ha aggiunto, “oltre a serietà e discrezione, la coerenza”. Oggi, giovedì 6 agosto 2020, In arte Mina verrà trasmesso in replica nella prima serata di Rai 3. Potremo vedere l’artista sotto diverse luci, ma è la figlia Benedetta a rivelare qualcosa di più sul suo conto. “Lei è una che quando dice una cosa è quella”, ha rivelato, “quella rimane. Sulle sue decisioni è coerente. Non parlo della decisione di non apparire in pubblico. Lei l’ha fatto solo perchè stava meglio così. È una mamma che ha messo prima di se stessa, la famiglia e i figli“.



