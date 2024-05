Benedetta Parodi, chi sono la moglie Fabio Caressa e la figlia Matilde/ “Un libro sui 25 anni di matrimonio”

Non solo conduttrice televisiva di successo, Benedetta Parodi è anche la moglie di Fabio Caressa, giornalista e telecronista sportivo. Un amore nato proprio grazie alla tv! Correva l’anno 1997 quando Benedetta Parodi e Fabio Caressa si conoscono a TELE+: lei era una stagista, mentre lui ci lavorava già da diversi anni. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che l’11 luglio del 1999 Fabio e Benedetta si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato con tutti gli amici, parenti e colleghi e dal loro amore sono nati tra figli: Eleonora, Matilde e Diego. Tre figli con cui hanno un bellissimo rapporto e con cui condividono passioni belle come i viaggi, la musica e il calcio. Proprio Caressa parlando dei suoi tre figli ha rivelato: “li considero come individui che hanno la loro personalità, e sono liberi di fare le loro scelte”.

Non solo, il giornalista e cronista sportivo ha parlato anche di Benedetta Parodi, la donna della sua vita con cui vorrebbe realizzare un sogno: “aprire le telecamere sulla nostra cucina e soggiorno. Siamo orgogliosamente una famiglia media: calcio, cucina, figli”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa presto in tv insieme? Il sogno nel cassetto

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono marito e moglie, ma sono pronti anche a collaborare insieme in un programma televisivo. Proprio così: a rivelarlo è stato il giornalista sportivo che sogna un programma quotidiano di cucina con la moglie. “Mentre Benedetta sta ai fornelli, io guardo l”Eredità” – ha detto Caressa che entrando più nello specifico del progetto ha aggiunto – “vorremo raccontare la nostra quotidianità per trasmettere la gioia di una vita familiare”.

Non solo, i Caressa stanno scrivendo anche un libro dedicato al loro amore. “Con Benedetta sto scrivendo un libro sui 25 anni del nostro matrimonio. Ci saranno tanti aneddoti” – ha detto il giornalista che parlando del segreto del loro matrimonio ha rivelato – “rispettare l’altro e la sua libertà; non essere gelosi; parlare sempre e non far sedimentare i problemi”.











