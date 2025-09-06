Benedetta Parodi compie un gesto durante la prima puntata di Bake off Italia condotta da Brenda Lodigiani che non passa inosservato.

Venerdì 5 settembre, in prima serata su Real Time, è andata in onda la prima puntata di Bake Off Italy che, oltre ai nuovi concorrenti, ha spiazzato il pubblico con un’importante novità ovvero con una nuova conduzione. Negli ultimi dodici anni, la stagione televisiva di Real Time è sempre cominciata nel modo più dolce con Bake Off Italia e l’immancabile presenza di Benedetta Parodi a guidare gli aspiranti pasticceri sotto il tendone. Quest’anno, però, tutto è cambiato perché ad accogliere i concorrenti non c’era la storica conduttrice del reality show ma Brenda Lodigiani.

E’ lei l’erede di Benedetta Parodi alla guida del programma più dolce della televisione italiana e con la sua simpatia ed ironia spera di conquistare immediatamente il pubblico che da anni segue il programma. Proprio nel giorno della messa in onda della prima puntata, tuttavia, è arrivato un gesto di Benedetta Parodi.

Benedetta Parodi: cosa ha fatto durante la prima puntata di Bake Off Italia

Se Myrta Merlino, durante la prima puntata di Dentro la notizia ha scritto un messaggio a Gianluigi Nuzzi che l’ha sostituita su canale 5 con un nuovo programma, Benedetta Parodi, durante la prima puntata di Bake ff 2025 ha preferito trascorrere la serata a casa, sul divano, mangiando una pizza e guardando la versione britannica di L’Amore è Cieco, nel dettaglio stagione 2 episodio 1, programma che quest’anno condurrà nella versione italiana.

Un gesto che, al popolo del web ha ricordato quello fatto da Barbara D’Urso che, nell’anno in cui Myrta Merlino la sostituì alla conduzione di Pomeriggio 5, preferì trasferirsi per qualche tempo a Londra per non guardare il programma che aveva condotto per anni affidato ad un’altra conduttrice.

