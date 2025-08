Benedetta Parodi compie gli anni e riceve la dedica d'amore social del marito Fabio Caressa: i prossimi progetti della coppia

Uno dei volti più amati del mondo della ‘cucina televisiva’ è sicuramente Benedetta Parodi, che oggi celebra una data molto importante: quella del suo compleanno. La conduttrice compie 53 anni e per l’occasione ha ricevuto gli auguri speciali del suo innamoratissimo marito Fabio Caressa.

Nota per trasmissioni come I menù di Benedetta e Bake Off Italia, Benedetta Parodi nasce in realtà come giornalista. Prima di approdare a trasmissioni dedicate alla cucina, che è la sua grande passione, Parodi ha iniziato dal TG di Italia 1, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Da quel momento è iniziata una carriera fatta di grandi successi, culminata con Bake Off Italia, celebre talent culinario di Real Time che, tuttavia, da quest’anno non la vedrà più alla conduzione.

Benedetta Parodi compie gli anni: la romantica dedica del marito Fabio Caressa

Tornando al compleanno, Benedetta Parodi è nata il 6 agosto 1972, il che significa che oggi celebra i suoi 53 anni e, per l’occasione, suo marito Fabio Caressa ha pubblicato su Instagram un post nel quale le ha dedicato parole d’amore: “Auguri amore mio! Più bella ogni giorno che passa”. Alla dedica è affiancata una foto che li vede insieme, felici e innamorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Caressa (@fabiocaressareal)

Tornando ai prossimi progetti di Benedetta Parodi, la conduttrice, come detto, ha ufficialmente lasciato la conduzione di Bake off Italia, che passa alla comica Brenda Lodigiani. La conduttrice, d’altronde, sarà a capo di un altro impegno lavorativo, che la vedrà fare il suo debutto su Netflix. Parodi condurrà infatti, insieme al marito Fabio Caressa, l’edizione italiana del celebre show L’amore è cieco, in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming (al momento non c’è ancora una data d’uscita ufficiale).

