Benedetta Parodi lascia Bake Off Italia? Il presunto addio dopo ben 12 anni

Manovre importanti in vista della prossima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show culinario di Real Time dedicato alle elettrizzanti sfide tra pasticceri amatoriali. Dopo la conduzione di ben 12 edizioni consecutive (era il 2013 quando prese la guida del programma, portandolo al successo ed entrando sempre più nel cuore del pubblico) Benedetta Parodi è pronta a lasciare già a partire dalla nuova stagione in partenza a fine anno, generalmente a settembre, e che si concluderà a dicembre.

L’indiscrezione arriva da Repubblica, che riferisce come gli addetti ai lavori si sarebbero già mobilitati per pianificare la nuova stagione televisiva e che, dalle prime giornate di incontri tra i protagonisti della 13° edizione, sarebbe emersa questa clamorosa novità. Un addio importante quello della popolare conduttrice, essendo stata per anni la colonna portante del programma, mentre la restante parte di cast dovrebbe essere riconfermata in blocco: in giuria ritroveremo Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, inoltre tornerà come ospite fisso Iginio Massari per la prova tecnica.

Brenda Lodigiani possibile nuova conduttrice di Bake Off Italia

Ma, per una conduttrice pronta a dire addio dopo ben 12 edizioni consecutive, ce n’è una che freme dal desiderio di iniziare una nuova avventura. Sempre secondo quanto rivelato da Repubblica, infatti, Benedetta Parodi verrà sostituita da Brenda Lodigiani, che dovrebbe così diventare la nuova conduttrice di Bake Off Italia – Dolci in forno. Al momento, in merito a questi cambiamenti, non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali né dalla casa di produzione, la Banijay Italia, né dalle dirette interessate, dunque la conferma è ancora ben lontana.

Se l’indiscrezione dovesse però essere confermata, per Brenda Lodigiani sarebbe un’opportunità ghiotta. Dopo il grande successo degli ultimi anni come apprezzatissima comica del GialappaShow (iconiche le sue imitazioni di Annalisa e di Angela dei Ricchi e Poveri), ad attenderla c’è questa volta un’avventura “culinaria”: potrebbe essere lei, infatti, a trasportare i telespettatori nel goloso mondo di Bake Off Italia a partire dalla prossima edizione.