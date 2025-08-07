E' una delle cuoche più amate della televisione e dei social, tutto quello che c'è da sapere su di lei, dalla formazione alla vita privata

Benedetta Parodi il 6 agosto ha compiuto 53 anni, è una delle conduttrici televisive più apprezzate del piccolo schermo, sebbene la sua carriera sia iniziata in tutt’altro modo. Nata ad Alessandria, terminato il liceo si è iscritta alla facoltà di Lettere Moderne dell’Università di Milano e ha conseguito la laurea con ottimi voti.

Giornalista professionista, la sua carriera nel mondo della tv è iniziata a Studio Aperto, su Italia Uno, dove era annunciatrice del telegiornale. Ha due fratelli famosi, un marito molto noto e una carriera colma di successi e soddisfazioni. Tutto quello che si deve sapere su di lei.

Dove vive Benedetta Parodi con il marito, chi sono i fratelli

Benedetta Parodi dopo aver condotto Studio Aperto e nel 2008 Cotto e Mangiato, da Mediaset è passata a La7 dove ha iniziato a condurre un programma tutto suo “I menù di Benedetta”. All’epoca spiegò di aver cambiato emittente perché non si sentiva supportata dall’azienda e così ha deciso di provare nuove esperienze.

Dal 2013 conduce Bake Off Italia, ha un canale sui social seguitissimo dove condivide le sue ricette con tanto di tutorial e consigli utili a preparare ricette squisite. Dopo alcune esperienze nel mondo dell’informazione, dunque, ha deciso di dedicarsi all’universo culinario che sente essere molto più nelle sue corde. Scrive libri di ricette e favole e vanta anche diverse esperienze in radio. Benedetta Parodi ha due fratelli, Roberto e Cristina, entrambi volti noti del giornalismo italiano e della tv. Con entrambi ha un rapporto davvero molto bello, fu lei stessa a raccontarlo in un’intervista, dicendo che la sorella è “dolcissima e non conosce l’invidia”. Spiegò poi che ottiene sempre quello che vuole ed è una persona estremamente riservata.

Benedetta Parodi è sposata da 26 anni con il giornalista sportivo Fabio Caressa, assieme hanno tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Vivono a Milano 2 in una villetta su due livelli, dallo stile elegante, caldo e accogliente, con una grande cucina dove la conduttrice si diverte a preparare le sue ricette. Il loro rapporto è davvero molto bello, a tal punto da essere considerata una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, più volte hanno raccontato di non aver avuto particolari crisi nel corso di tanti anni.

Dopo vent’anni Benedetta e Fabio hanno deciso di rinnovare il loro matrimonio, sposandosi un’altra volta alle Maldive con tutta la famiglia. La famosa conduttrice nel 2000 ha avuto un grave incidente, che l’ha turbata e spaventata moltissimo, oltre che a costringerla a letto per oltre un mese. Oggi quel brutto momento è superato, lei e Caressa sono ancora unitissimi e affiatati, spesso sono ospiti in qualche programma televisivo, dove mostrano appunto il grande legame che hanno e la perfetta sintonia.